«Самому вкусному ресторану» Казани пригрозили банкротством

Знаменитый кейтеринг

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск ООО «Фирма «Галерея вин» — юрлица одноименной обанкротившейся торговой сети — о банкротстве ООО «Ресторан «Тимерхан». Сумма долга при этом не раскрывается, ее отказалась назвать и конкурсный управляющий «Галереи вин».

«Ресторан «Тимерхан» — одно из юридических лиц одноименного и довольно знаменитого общепита Казани. Основную известность ему приносят услуги кейтеринга — в профильном сообществе о нем отзываются как об одном из двух ресторанов, оказывающих услуги кейтеринга в сегменте «премиум». Ресторан обслуживает целый ряд крупных мероприятий высокого уровня в Казани.

Хотя и среди рядовых клиентов ресторан, судя по всему, известен. В 2018 году на фестивале «Вкусная Казань» «Тимерхан» стал победителем народного голосования в номинации «Самый вкусный ресторан города» — как отмечала пресс-служба мэрии города, он победил с большим отрывом.

В 2018 году на фестивале «Вкусная Казань» «Тимерхан» стал победителем народного голосования в номинации «Самый вкусный ресторан города». Фото balticmaster.ru

Ресторан Егорова

Ресторан находится в одноименном бизнес-центре, и эти оба бизнеса имеют довольно непростую структуру собственности, разделенную как минимум на четыре ООО: «Бизнес-центр Тимерхан», «Ресторан «Тимерхан», «Тимерхан» и «Тимерхан Плюс».

То самое ООО «Ресторан Тимерхан» при этом находится в стадии ликвидации. Ликвидатором числится Галина Зайнуллина, но в ресторане «Реальному времени» заявили, что она не работает там уже четыре года. Директором ресторана в заведении назвали бизнесмена Раиля Хуснуллина.

Центральным юрлицом, судя по всему, является ООО «Бизнес-центр «Тимерхан». За 2018 год он зафиксировал выручку в 133 млн рублей и чистую прибыль в 735 тысяч рублей. ООО «Тимерхан» получило выручку в 25,77 млн рублей при символической чистой прибыли. У других юрлиц за 2018 год данные по выручке отсутствуют либо показатели незначительны.

Вместе с тем в отношении всех компаний есть решения ФНС о приостановке операций по счетам. Большинство из них — еще в 2019 году, у ООО «Тимерхан» — и в 2020-м. Известно, что эта компания задолжала ФНС почти 2 миллиона по налогам.

Конечный бенефициар ресторана — ООО «ТПК «Агро-Трейд», дочка АПК «Высокая гора». Эта компания ранее напрямую принадлежала холдинговой компании «Ак Барс» Ивана Егорова, сейчас структура собственности закольцована. Фото Максима Платонова

По системе «Спарк-Итерфакс» можно проследить конечного бенефициара ресторана — это ООО «ТПК «Агро-Трейд», дочка АПК «Высокая гора». Эта компания ранее напрямую принадлежала холдинговой компании «Ак Барс» Ивана Егорова, сейчас структура собственности закольцована. ХК «Ак Барс» напрямую участвует также и в одном из юрлиц ресторана, ООО «Тимерхан», правда, с незначительной долей в 0,1%. Кстати, до 2017 года этим юрлицом владела компания с интересным названием — ООО «Зеленоглазое такси».

На работе ресторана процессы в арбитражном суде и санкции от ФНС, похоже, не сказываются: он принимает посетителей и сегодня. Его юрист в разговоре с «Реальным временем» отказался комментировать участие юрлиц ресторана в арбитражных процессах и деятельность заведения в целом. Оперативно связаться с руководством заведения не удалось.



Александр Артемьев