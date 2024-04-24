«С начала года у татарстанцев похитили 565 млн»: зачем в прокуратуру РТ позвали банкиров и мэров

Алексей Заика анонсировал внедрение нового метода защиты населения от навязанных аферистами долгов

Фото: Динар Фатыхов

Два кредита за два дня в одном отделении банка получила жительница Татарстана, которую «вели» социальные мошенники. И месячный доход заемщицы в 40 тысяч рублей не стал препятствием для одобрения сделок сотрудниками банка. Такая ситуация вызывает вопросы, заявил накануне и.о. прокурора Татарстана Алексей Заика на круглом столе по ситуации с IT-преступностью, куда наряду с силовиками пригласили руководителей банков и мэров Казани и Челнов. Заика предупредил: если экспертизы эмоционального состояния жертв таких преступлений в Татарстане станут нормой, то беспечных кредиторов ждут убытки.

Прокуратура задумала контрнаступление на IT-преступность?



Каждый день в Татарстане порядка 25 человек отдают мошенникам свои деньги или доступ к счетам. И ежедневно размер ущерба от таких дистанционных хищений в республике увеличивается на 10—15 млн рублей — и это только официальная статистика, ведь далеко не все потерпевшие обращаются с заявлениями к силовикам.

В 2023-м «виртуальные» аферисты увели у населения 3 миллиарда 558 миллионов 697 тысяч 46 рублей. С начала 2024-го у татарстанцев похитили еще 565 миллионов 273 тысячи рублей, причем из этой суммы 107 млн выманили у пенсионеров. И большую часть ущерба составляют не накопленные средства потерпевших (7 691 человек с начала 2024-го), а новые кредиты! Об этом накануне рассказал и.о. прокурора РТ — первый замглавы надзорного ведомства Алексей Заика на заседании круглого стола и подчеркнул: суммы ущерба и число обманутых неуклонно растут. Причем не на 2—3 процента, а на 30—40...

Стоит сказать, что проблему выкачивания денег по схемам «Родственник стал виновником ДТП (попал в больницу)», «На ваше имя мошенники оформляют кредит — возьмите сами и переведите деньги на «безопасные» счета» и так далее в республике обсуждают не первый год, каждый раз констатируя — принимаемых мер противодействия недостаточно, нужны более жесткие!

Какие предложения при обсуждении «контрнаступа» на IT-преступность выдвинули градоначальники и банкиры, осталось за кадром официального сообщения. Фото пресс-службы прокуратуры РТ. предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Пожалуй, впервые для обсуждения ситуации в прокуратуру позвали не только коллег-правоохранителей и руководителей банков, но и глав муниципальных образований.

На заседании присутствовали замглавы Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев, замминистра — начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак, замы руководителей полиции и угрозыска республики. Был представитель и от регионального УФСБ. От прокуратуры, кроме председательствующего, участвовали еще семеро, включая начальника Управления по надзору за следствием, дознанием и оперативной деятельностью Феликса Хайруллина и двух исполняющих обязанности прокуроров Казани и Набережных Челнов — Илнура Насибуллина и Айдара Галиева.

К слову, мэры именно этих городов также получили приглашение на встречу. Ильсур Метшин пришел, Наиль Магдеев приехал. К сожалению, из краткого сообщения прокуратуры РТ неясно, какие предложения при обсуждении «контрнаступа» на IT-преступность выдвинули градоначальники.

Алексей Заика предупредил, что прокуратура намерена расширять практику назначения психологических судебных экспертиз по делам об IT-преступлениях. Максим Платонов / realnoevremya.ru

От айтишников прибыл региональный директор — руководитель IT-хаба в Казани Андрей Власов. Также в обсуждении приняли участие управляющий директор «ВТБ Банк» Светлана Васюренко и начальники управлений и отделов по безопасности и правовым вопросам — Сергей Григорьев и Дмитрий Чернов из Сбербанка, Алмаз Хуснутдинов из «Ак Барс» Банка.

Психологическая экспертиза и иски к «дропам»

Одним из барьеров на пути к чужим деньгам, по мнению собравшихся, должны стать банки. На заседании прозвучало мнение, что сотрудникам этих учреждений «следует занять более ответственную позицию» при работе с заемщиками. Так, в пример привели историю, когда одна жительница республики с доходом 40 тысяч рублей в течение пары дней получила два кредита в одном и том же отделении банка. Казалось бы, такая спешность и финансовое положение заемщика должны были вызвать вопросы у менеджеров, но почему-то оба кредита моментально одобрили. В итоге заемщица все полученное отдала аферистам, поверив в обман, и осталась должна банку.

К слову, женщины составляют большую часть потерпевших по таким преступлениям, констатируют в правоохранительных органах.

В одном из уголовных дел статус потерпевшей на 13 млн рублей получила замначальника миграционной службы УВД Казани. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, ранее руководство МВД Татарстане заявляло: на Украине существуют целые кол-центры, которые целенаправленно, под разными предлогами атакуют россиян звонками и сообщениями с целью хищения средств. Разыгрывают целые спектакли с подставными «продажными полицейскими», «сотрудниками банков», «оперативниками ФСБ и МВД, якобы заинтересованными в поимке преступников, которые берут кредиты на чужое имя».

Пару лет назад у замначальника миграционного отдела УВД Казани и членов ее семьи аферисты увели 13 млн рублей. При этом потерпевшие набрали кредитов и даже продали дом, а потом убеждали следователей, что верили, будто таким способом участвуют в полицейской операции!

И.о. прокурора Татарстана вчера предупредил всех участников круглого стола, что прокуратура намерена расширять практику назначения психологических судебных экспертиз по уголовным делам этой категории. «Люди часто берут кредиты и отдают деньги мошенникам, находясь под сильным психологическим воздействием, и порой не отдают себе отчета в своих действиях. Экспертиза поможет потенциальным жертвам мошенников избежать тяжелых долгов и заставит банки более ответственно подходить к кредитованию клиентов», — отметил Алексей Заика.

Результат такой экспертизы может стать основанием для признания заключенного кредитного договора недействительным. По мнению надзорного ведомства, применение такого инструмента защиты потерпевших должно как минимум сократить число выданных займов заведомо несостоятельным гражданам. Ведь сегодня статус потерпевших по делам о дистанционных аферах и кражах чаще всего получают именно клиенты банков, а не сами банки.

В России формируется практика по взысканию похищенных сумм с номинальных владельцев карт — «дропов». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одним барьером IT-аферистам и ворам должны могут стать иски к подставным владельцам банковских карт, электронных счетов и привязанных к ним номеров телефонов. Именно такие счета используются для обналичивания похищенного по всем схемам телефонного и интернет-мошенничества. Самих подставных силовики называют «дропами».

В России формируется практика по взысканию через суд с таких «дропов» тех сумм, которые перечислили потерпевшие граждане, — в качестве неосновательного обогащения. Представители прокуратуры считают, что инструмент действенный: номинальные владельцы счетов просто не могут представить суду законные основания таких поступлений, и решения выносятся в пользу потерпевших.

Представители банков на заседании поделились своими методами противодействия таким преступлениям. Однако озвучивать эти методы в прокуратуре пока не стали. Выразили надежду, что активизация работы по указанным направлениям позволит Татарстану откатиться вниз в рейтинге регионов-лидеров по количеству преступлений с использованием айтишных технологий. Пока республика держит в нем четвертое место. В первой тройке значатся бизнес-столицы с высокоразвитой экономикой — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.