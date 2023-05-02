Президент России установил празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Дня молодежи в последнюю субботу июня.
Ранее День молодежи отмечался в фиксированную дату — 27 июня. Эту дату учредили еще в 1993 году. История праздника началась в СССР еще 7 февраля 1958 года.
Владимир Путин в начале апреля поручил изменить дату празднования Дня молодежи. Срок исполнения поручения был установлен до 1 мая 2023 года.
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