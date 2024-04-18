Над Казанью всходит новая «Заря»

В сердце города появится многофункциональный комплекс с жильем премиум-класса, гастродвориком и общественными пространствами

Фото: предоставлено пресс-службой СЗ "Заря"

Территория бывшей кондитерской фабрики «Заря» наконец перестанет пустовать. Сейчас отсюда сотнями КАМАЗов вывозится строительный мусор, а к 2027 году на пересечении улиц Бутлерова, Ульянова-Ленина и Щербаковского переулка вырастет многофункциональный комплекс премиум-класса. «Гений места» сохраняется во всем, включая название комплекса — «Заря» — и даже проект ностальгической кондитерской. Девять зданий переменной этажности (от 4 до 8 этажей) вместят и жилье премиум-класса, и гастродворик, и уютное внутреннее патио. Вдоль Щербаковского переулка застройщик за свой счет оборудует 300-метровый прогулочный бульвар. Проект разрабатывает архитектурное бюро Bespoke Architects, концепцию коммерческих площадей помогла разработать крупная международная девелоперская компания Hines, а управление площадями впоследствии возьмет на себя одна из ведущих российских УК, которая обслуживает недвижимость премиального сегмента, Sawatsky Property Management. Подробнее о проекте — в репортаже «Реального времени» с его презентации.

Славная история и новая жизнь сердца Казани



Исторический и географический центр Казани, казалось бы, уже давно освоен современными застройщиками и девелоперами. Но остается здесь еще одна важная локация — территория бывшей кондитерской фабрики «Заря» между улицами Бутлерова, Ульянова-Ленина и Щербаковским переулком.

История этого места изобилует славными вехами: тут, на пересечении Первой горы, Суконной и Горшечной слобод, кипела жизнь старой Казани. Стояли гимназии, школы и училища, жили профессура и дворянство, трудились ремесленники. А еще развивалась промышленность: так, в 1900 году именно на этом месте построили спиртоочистительный завод купцы Александровы. В 1924-м, уже при Советах, тут открылась кондитерская фабрика. Сначала ее назвали «Светоч», а потом дали имя, по которому мы все ее помним, — «Заря». Легендарные конфеты «Птичье молоко», торты «Татарстан» и «Аннушка», сотни наименований продукции и густой шоколадный дух, периодически окутывавший центр Казани — все это и по сей день навевает на казанцев сладкие воспоминания… Но рыночная экономика принесла новые реалии в жизнь фабрики: спасти производство не удалось, оно было остановлено. В 2008 году было разобрано и само здание «Зари».

С тех пор почти 2 гектара в самом сердце города представляли собой совершенно неживописный пустырь. И вот наконец ровно через сто лет после того, как начала работу кондитерская фабрика, 12 апреля 2024 года был презентован проект реновации и ревитализации этого места. Сюда вернется жизнь, да еще какая! К 2027 году здесь вырастет многофункциональный комплекс «Заря» — квартиры премиум-класса, гастродворик, подземный паркинг, коммерческие площади, прогулочная зона, оазис новой жизни. Сердце города забьется с новой силой.

Анна Маршева, генеральный директор СЗ «Заря» — застройщика, который возведет этот объект, объясняет:

— Мы долго и тщательно работали над этим проектом. Задачей было изменить к лучшему эту важную территорию. Сделать ее современной, яркой и действительно достойной нашего города. Сохранить гений места и создать новые функции: новые пешеходные связи, общественные пространства, жилье настоящего премиум-сегмента и гастрономический дворик, который станет новой точкой притяжения в центре Казани.

Команда застройщика уже имеет в своем портфолио амбициозные, «выстрелившие» проекты: бизнес-центр «УРБАН», бизнес-центр на улице Подлужной и клубный поселок премиум-класса High Line.

«Важно заметить: мы никого не переселяем, ничего не разрушаем»

В отличие от большинства локаций в центре Казани, пустырь на месте «Зари» не отмечен исторической застройкой, здесь нет ни жилья, ни объектов, несущих культурную ценность. А вот десятки тысяч кубометров строительного мусора, оставшихся после разбора здания фабрики — наоборот, есть.

— Важно заметить: мы никого не переселяем, ничего не разрушаем, — отмечает Анна Маршева. — Культурно ценной застройки на этой территории нет и не было. По сути, мы начинаем реновацию промзоны в центре Казани. После того как здание фабрики снесли, на его месте остались только фрагменты фундамента и большое количество строительного мусора. Уже на сегодняшний день мы вывезли 300 КАМАЗов мусора, это примерно 3 000 кубометров. Предполагается, что эта цифра возрастет до 30 000.

После того как расчистка территории окончится, генподрядчик проекта, ООО Urban Construction, возведет здесь комплекс премиум-класса, который призван стать украшением центра Казани. Все необходимые разрешения уже получены, подрядчик уже вышел на площадку. Проектное финансирование предоставлено банком Дом.РФ.

Проектом предусматриваются 9 зданий переменной этажности — от 4 до 8 этажей, парковка разместится на двух подземных этажах. Для сравнения: высота соседнего ЖК Clover House — 26 этажей. Комплекс не будет довлеть и возвышаться над пространством — он гармонично вписывается в рельеф. Поражать он будет не масштабами, а качеством и идеей исполнения.

— Мы очень любим наш город. Построить в этом месте что-то невзрачное, невыразительное, на троечку просто нельзя, — подчеркивает гендиректор компании-застройщика. — Уважение к тысячелетнему городу выразится через архитектуру проекта. «Заря» — это симбиоз классики и минимализма. Элегантная классика воплощается через традиционные арки и кирпич ручной лепки. А современный минимализм отражается в волнообразных фасадах и витражном остеклении первой линии. «Фишкой» станет единое гранд-лобби для всех корпусов. Там разместится консьерж-сервис, зона отдыха, зона ожидания, переговорные комнаты, пространство для проведения мероприятий, выход в патио для резидентов комплекса. Кроме того, за счет своего земельного участка планируем обустроить пешеходный бульвар вдоль Щербаковского переулка длиной в 300 метров. Это даст городу дополнительные пешеходные связи.

Полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане Елена Стрюкова комментирует для «Реального времени»:

— В первую очередь меня радует то, что эта площадка в самом сердце города наконец обретет новую жизнь. Радует, что проект мультиформатный — представлено будет не только жилье, но и коммерческие площади, и общественные пространства. Хорошо, что он не будет высотным, а значит, не станет довлеть и доминировать. Мне кажется, что этот объект будет разумным продолжением исторического центра, станет новой точкой притяжения, соединит район Лядского садика, Черного озера и Старо-Татарскую слободу.

«Это очень светлый, добрый проект с чистыми намерениями»

Основательница архитектурного бюро Bespoke Architects, которое выполняет проект комплекса, Элина Сафарова призналась, что это одна из самых масштабных работ в портфолио бюро:

— Это очень светлый, добрый проект с чистыми намерениями. Для нас важно, кто будет жить в этом комплексе и как они будут жить. Мы суммируем пожелания заказчиков и хотим передать людям, которые будут жить, работать и отдыхать в этих зданиях, свое тепло, свои ощущения. В этом проекте мы участвуем не только как архитекторы — наша команда работает и над интерьерами. В этом проекте представлен наш комплексный подход к искусству жить.

Среди архитектурных изюминок проекта — общее гранд-лобби, объединяющее все жилые корпуса. В нем сосредоточится вся инфраструктура для резидентов и гостей «Зари». Для жителей создается внутренняя улица на второй линии комплекса, внутри него: таким образом можно будет почувствовать атмосферу защищенности, тишины, некоей интимности (это must have для жилых объектов премиального класса), но в то же время не прекращая ощущать ритм города. А общественные пространства представлены в том числе дизайнерским гастродвориком, который будет доступен для горожан и гостей города. В нем расположатся кафе, рестораны, библиотека и другие общественные пространства.

Большое внимание уделено озеленению: оно здесь создается в несколько уровней, включает в себя и индивидуальные террасы. Все дорожки в комплексе будут подогреваемыми. Комфортная двухуровневая парковка разделена на две зоны: общедоступную и для жильцов. Климатическая система внутри парковки организована так, что никаких посторонних запахов здесь оставаться не будет. Премиальность должна быть во всем, включая и «квартиру» для автомобиля.

Особое внимание было уделено материалам, из которых будет построен объект. Элина Сафарова объясняет:

— Важно было выбрать материал, который будет красиво стареть. Ведь со временем объект должен становиться лучше, живее и качественнее. Поэтому мы взяли за основу классический казанский кирпич. Ведь он всегда стареет красиво. А еще придумали систему, в которой используем современные динамичные фасады, современные волны и полукружия. Здесь нет случайных элементов: каждый поворот каждой арки имеет свое значение. Мы хотим создать портал в новую жизнь, где все красиво и все радует глаз.

Оформление общественных пространств отражает сразу несколько идей. Здесь все, с одной стороны, лаконично, в стиле современной классики. Но в нее аккуратно вплетаются нотки ар-нуво и, конечно, этнические элементы.

— Мы вдохновлялись нашими национальными мотивами. Не хотелось бы передавать это прямолинейно, но в интерьере вы увидите некоторые детали, отражающие идентичность татарского народа. Подбор цветовой гаммы отсылает к заре как к прекрасному природному явлению, — объясняет Элина Сафарова.

Типовых квартир здесь не будет: полноразмерные, индивидуально спроектированные, некоторые — с патио и террасами, они зададут новый тон премиальной жилой недвижимости в Казани. А еще основательница архитектурного бюро Bespoke Architects анонсировала интересное решение: одно из зданий «Зари», которое находится в глубине комплекса, предлагается потенциальным жильцам с разработанными дизайн-проектами от команды бюро, каждая квартира будет отдельным произведением искусства.

— У нас уже есть опыт в реализации дизайна интерьеров квартир премиального класса. Мы предложим не просто стены, но дадим человеку возможность ни о чем не задумываться. За то, чтобы он красиво жил, будем отвечать мы, это будет нашей задачей. Со своей стороны, хотим предложить не просто дизайн, но еще и вносим элементы искусства — подберем арт-объекты, произведения современного искусства, которые будут отражать душу и характер будущего хозяина квартиры, — объясняет Элина Сафарова.

«Тот факт, что застройщик не будет продавать коммерческие площади, видится разумным решением»

Название комплекса отдает дань уважения истории Казани и продолжает нить времен — просто одно «сладкое» место в центре Казани трансформируется в другое, уже с другой смысловой наполненностью. Но «сладким» будет не только название: здесь откроют кондитерскую, в которой горожанам предложат пирожные, торты и конфеты, созданные по легендарным рецептам фабрики «Заря».

Кондитерская станет частью открытого общественного гастродворика: кроме нее, там будут рестораны, кофейни, флористический салон, фитнес-центр, офисные площади. Общая площадь гастродворика составит более 5 тысяч квадратных метров. Коммерческую часть проекта продавать не планируется — эти площади останутся в собственности застройщика, что позволит эффективно управлять ими, чтобы предоставить высочайший уровень сервиса резидентам и гостям «Зари».

— Тот факт, что застройщик не будет продавать коммерческие площади, видится мне разумным решением. Потому что сейчас нет другого законного механизма, с помощью которого застройщик может регулировать, что будет открыто в его ЖК, с точки зрения инфраструктуры для будущих жильцов, кроме как оставлять в собственности и сдавать в аренду. В таком комплексе не хочется видеть однотипных арендаторов: множество типовых продуктовых магазинов, алкомаркетов и пунктов выдачи заказа. Поэтому, если у застройщика есть возможность эти площади не продавать, а разумно управлять ими самому, остается только радоваться, — рассуждает Елена Стрюкова.

«По нашему мнению, получился уникальный проект не только для Казани, но и на более глобальном уровне»

В разработке концепции проекта принимала участие международная частная девелоперская компания Hines. Под ее управлением сейчас находятся более 1 800 объектов в 30 странах мира. Среди них небоскребы, штаб-квартиры крупных компаний, многофункциональные комплексы, элитные жилые проекты. Активы в управлении компании оцениваются в 95 миллиардов долларов. И весь свой богатый опыт Hines привносит в разработку проекта «Заря» в Казани.

Управляющий директор Hines Алексей Супрун, приехавший на презентацию, рассказывал:

— На участие в этом проекте нас вдохновили две вещи. Во-первых, мы очень любим участвовать в регенерации, ревитализации территорий. Во-вторых, наша философия — никаких компромиссов в части качества! Все это мы явно здесь прочувствовали, поэтому с радостью приняли приглашение стать консультантом. Могу без лукавства заявить, что совместно с коллегами-девелоперами и архитектурным бюро мы создали поистине уникальный проект, в котором совмещаются и тесно переплетены друг с другом коммерческая и жилая функции. Сложная, многоуровневая архитектура вписана в естественный рельеф. Если вы обратите внимание на рендер, то увидите: проект не выглядит одинаково ни с каких двух точек. Перемещаясь в разные точки городского ландшафта, вы будете видеть абсолютно разную картину. По нашему мнению, получился уникальный проект не только для Казани, но и на более глобальном уровне. Поэтому для нашей компании честь принимать участие в разработке проекта, и впоследствии мы будем гордиться тем, что приняли участие в его разработке.

Управлять комплексом после того, как он будет построен, приглашена компания Sawatsky Property Management, одна из ведущих УК в России. Под ее управлением более 70 объектов общей площадью 2,7 млн кв. м, включая элитную жилую недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Генеральный директор компании Евгения Власова высказывалась на презентации:

— Мы — те, кто стоит самым последним в цепочке создания объекта, те, кто принимает его в эксплуатацию и делает жизнь резидентов комфортнее. Присутствуя на разных стадиях развития проектов, начиная от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию, мы можем внести сюда весь свой опыт, все накопленные знания. Для нас действительно большая честь быть частью проекта «Заря»!

Итак, в 2027 году в центре Казани появится новый красивый, яркий премиальный объект коммерческой и жилой недвижимости. Общая площадь помещений составит 30 тысяч квадратных метров. Пустырь площадью в 1,8 гектара преобразится в выразительный архитектурно-ландшафтный комплекс волнообразной формы, включающий открытую общественную, приватную и частную зоны.



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Людмила Губаева