День в истории 19 апреля: первое казанское СМИ, запуск первой пилотируемой орбитальной станции, Госсовет РТ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 апреля 2024 года
19 апреля пройдет 53-е заседание Госсовета Татарстана шестого созыва и стартует Московский международный кинофестиваль. Сегодня отмечаются День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год), День юридической службы Министерства внутренних дел России, День российской полиграфии. Три года назад вертолет НАСА Ingenuity первым в истории совершил полет на Марсе на собственном двигателе, 53 года назад СССР запустил первую в мире пилотируемую орбитальную станцию для полета вокруг Земли «Салют-1», 213 лет назад вышел первый номер газеты «Казанские известия», которая считается родоначальницей казанской периодической печати. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с главой Инвестиционного офиса при администрации президента Турции Бураком Даглыоглу.
- 53-е заседание Госсовета Татарстана шестого созыва.
- Открытие республиканского форума «Алга! Поехали!» движения детей и молодежи «Движение первых» Татарстана.
- Стартует Московский международный кинофестиваль (ММКФ), второй старейший после Венецианского кинофестиваля. Он продлится до 26 апреля. В основной программе значатся 11 фильмов.
Кто родился: Искандер Гиниятуллин и Максим Топилин
- 1857 — российский лингвист Василий Богородицкий (скончался 23 декабря 1941 года). Один из основателей казанской лингвистической школы.
- 1900 — советский режиссер Александр Птушко (скончался 6 марта 1973 года). Создатель первого в мире полнометражного кукольного мультфильма «Новый Гулливер».
- 1939 — третий президент Ирана в 1981—1989 годах, второй Высший руководитель (Рахбар) Ирана с 1989 года Али Хаменеи.
- 1948 — советский и российский художник, народный художник Татарстана Анатолий Егоров. Лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2022).
- 1967 — заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин.
- 1967 — министр труда России в 2012—2020 годах, глава Пенсионного фонда в 2020—2021 годах депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.
- 1987 — российская теннисистка Мария Шарапова. Первая ракетка мира в 2005, 2007 и 2008 годах, пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр.
Кто скончался: Чарльз Дарвин и Конрад Аденауэр
1824 — английский поэт-романтик Джордж Байрон (родился 22 января 1788 года). Известен поэмой «Паломничество Чайльд Гарольда».
1882 — английский натуралист, автор современной теории эволюции Чарльз Дарвин (родился 12 февраля 1809 года).
1967 — первый федеральный канцлер ФРГ в 1949—1963 годах Конрад Аденауэр (родился 5 января 1876 года).
1990 — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Филиппов. В том числе известен ролями в фильмах Леонида Гайдая.
Праздники: День российской полиграфии и День работника ломоперерабатывающей отрасли
- День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Установлен федеральным законом в августе 2018 года, отмечается с 2019-го
- День юридической службы Министерства внутренних дел России. Отмечается с 2003 года, но изначально датой праздника было выбрано 19 июля — в этот день в 1946 году в составе Центрального аппарата МВД СССР появилась юридическая часть. В 2018 году дату сменили на 19 апреля, так как в этот день 1782 года российская императрица Екатерина II утвердила Устав Благочиния или Полицейский, которым была сформирована новая отрасль права — полицейское право.
- День российской полиграфии. Появился в 2014 году. Дата связана с тем, что 19 апреля 1563 года Иван Федоров начал работу над первой печатной книгой на Руси под названием «Апостол».
- День работника ломоперерабатывающей отрасли России. Неофициальный праздник, учрежденный предприятиями, утилизирующими металлические отходы.
- День подснежника. Учрежден в Англии в 1984 году.
События в истории: создание «СМЕРШ», выпуск «копейки», первый полет на Марсе
- 1811 — вышел первый номер газеты «Казанские известия», которая считается родоначальницей казанской периодической печати. Она стала первой российской газетой, которая начала издаваться вне Петербурга и Москвы.
- 1913 — в Казань с благотворительной миссией прибыла сестра российской императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. Подробнее о ее визите — в материале «Реального времени».
- 1943 — на базе 9-го отдела Управления Особых отделов НКВД СССР создано Управление контрразведки СМЕРШ («смерть шпионам») Наркомата ВМФ.
- 1943 — стартовало вооруженное массовое восстание узников Варшавского гетто против нацистов. В ходе боев было убито или сожжено около 13 тысяч защитников гетто. В итоге восстание было подавлено, а оставшихся в живых вывезли в концлагеря. Восстание в Варшавском гетто стало одним из крупнейших массовых восстаний в городах оккупированной нацистами Европы.
- 1970 — Волжский автомобильный завод выпустил первый автомобиль «ВАЗ-2101», который прозвали «копейкой». Это был легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан.
- 1971 — СССР запустил первую в мире пилотируемую орбитальную станцию для полета вокруг Земли «Салют-1». 11 октября, пробыв на орбите 175 суток, станция была сведена с орбиты и вошла в плотные слои атмосферы, где разрушилась.
- 1987 — впервые на Шоу Трейси Ульман показали короткометражную серию мультфильма про семью Симпсонов.
- 1995 — теракт в американском Оклахома-Сити. До событий 11 сентября 2001 года он являлся крупнейшим на территории США. В результате взрыва заминированного автомобиля было разрушено административное здание имени Альфреда Марра, погибли 168 человек, пострадали 680 человек.
- 2002 — на сессии Госсовета Татарстана приняли закон об изменениях в Конституцию республики, приведший ее в соответствие с законодательством России. В итоге была принята новая редакция основного закона Татарстана, который сохранил преемственность с Конституцией 1992 года. Так, было закреплено, что Татарстан — это демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией на основе конституций России и Татарстана, а также Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. В ней было указано, что республика является субъектом Российской Федерации.
- 2011 — на VI съезде компартии Кубы Фидель Кастро оставил пост главы правящей партии, преемником стал его брат Рауль Кастро. Он покинул должность ровно через 7 лет.
- 2021 — впервые в истории Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко.
- 2021 — вертолет НАСА Ingenuity первым в истории совершил полет на Марсе на собственном двигателе, предназначенном для многократных полетов в атмосфере другого небесного тела.
- 2022 — глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что историческое образование начнется в школах страны с первого класса. Он уточнил, что уроки не будут обязательными, предполагается лишь историческое просвещение. Также министр заявил о недопущении плохого отношения в учебниках истории к другим народам, в том числе Украины и Белоруссии.