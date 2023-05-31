«Осторожно, под напряжением!»: электроэнергетики Татарстана разрабатывают инновационные технологии

«Сетевая компания» осваивает новые виды работ под напряжением. Недавно взята новая высота — в Чистополе впервые в России провели работы под напряжением 35 кВ

Плановые работы на электросетях — процесс обязательный. Все уже привыкли к тому, что на это время может пропасть электричество. Но специалисты «Сетевой компании» с 2009 года работают под напряжением, постепенно усложняя технологию и расширяя ее возможности. Так, нынешней весной электромонтеры в Чистополе первыми в России освоили новые горизонты — работы без отключения электричества на высоковольтной линии 35 кВ!

«Эта работа уникальна не только в России, но и за рубежом»



Бригада специалистов Чистопольских электросетей впервые в России заменила под напряжением 35 кВ дефектный изолятор подвесной гирлянды на высоковольтной линии. Если бы работы проводили классическим способом, без электричества на несколько часов остались бы 3 000 человек, которые живут в окрестных селах. Но в итоге три подстанции — «Смена», «Утяково» и «Саканы» — продолжили работу без перебоев.

Вот уже с 2009 года татарстанская компания системно развивает технологию работ под напряжением. За этот период проведено более 330 тысяч таких работ, более 200 тысяч из которых — в последние три года. Сейчас технологией, инновационной в российском масштабе, владеют 163 бригады в компании — это 635 электромонтеров, работающих под напряжением 0,4—500 кВ. Для этих целей есть необходимая спецтехника — 39 автогидроподъемников с изолирующим звеном. А специализированные средства защиты для персонала разрабатываются в связке с местными производителями.

Однако вернемся к замене изолятора в Чистополе.

— Учитывая конструктивную особенность и характеристики эксплуатируемой воздушной линии, на которой была проведена замена изолятора без снятия напряжения, эта работа является уникальной не только в России, но за рубежом, — объясняет главный инженер ЧЭС Сергей Бородачев. — Но главное — это событие стало первым шагом в освоении новых видов работ по сетям 35 кВ и выше. Это приближает нас к целой линейке работ без снятия напряжения, которые в недалеком будущем мы проведем на основных сетях АО «Сетевая компания».

Бригада специалистов Чистопольских электросетей впервые в России заменила под напряжением 35 кВ дефектный изолятор подвесной гирлянды на высоковольтной линии. Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

«Результатом проведенных работ мы довольны»



Процесс замены изолятора занимает всего 20 минут, но за кажущейся простотой скрывается серьезная подготовка. Например, полтора месяца ушло только на изготовление изолирующих рукавов — специалисты ООО «Эрвольт» выбирали «рецепт» смеси для заливки в подготовленную форму. Нужно было, чтобы она обладала соответствующими диэлектрическими свойствами и имела необходимую пластичность.

А специалисты из Чистопольских электросетей тщательно создавали технологические карты, изучали разные подходы и методы, вносили изменения, выверяя каждый шаг в процессе производства работ. Заместитель главного инженера ЧЭС Марат Сруртдинов рассказывает:

— В процессе изучения и опробования разных методов пришла уверенность в том, что процесс безопасен и соответствует требованиям правил по охране труда. На уровне напряжения 10 кВ мы этот вид работы уже давно успешно освоили и поэтому первоначально использовали в качестве «тренировок» эти линии электропередачи в габаритах 35 кВ.

Бригада специалистов Чистопольских электрических сетей сначала прошла обучение работе под напряжением 10—35 кВ. Она укомплектована специальной техникой — подъемником с изолирующим звеном, у нее есть все необходимые инструменты и средства индивидуальной защиты. Перед работами нужно подготовить рабочее место и наложить на токоведущие части изоляцию.

В составе бригады — старший мастер Альберт Сабитов, электромонтеры Владимир Садовников и Виталий Изгаров, водитель Владимир Лазарев. Альберт Сабитов говорит:

— Всегда говорю: «Электричества бояться не надо, его надо уважать!», а все уважение заключается в соблюдении правил по охране труда. И поэтому в электроэнергетике всегда уделяется пристальное внимание средствам защиты — вот и в этот раз новые разработки были допущены в работу лишь после того, как мы убедились в их стопроцентной надежности. Результатом проведенных работ мы довольны, есть некоторые предложения по улучшению — будем усовершенствовать работы и разрабатывать новые виды.

Технологию совершенствуют с учетом полученного опыта производства. В дальнейшем она подлежит тиражированию. Это позволит расширить горизонты применения метода работ под напряжением в компании. Энергетики прогнозируют большую заинтересованность и со стороны нефтяников — на балансе предприятий этой отрасли много таких воздушных линий, не имеющих дополнительного резервирования.

«Выполняя совместно с коллегами из «Татнефти» работы под напряжением, мы дали им возможность не останавливать ни учебный процесс, ни дальнейшее строительство кампуса». Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

РПН во благо нефтяной столицы

Кстати, о нефтяниках. Филиал «Альметьевские электрические сети» уже подписал соглашение о проведении работ без снятия напряжения на электроустановках ПАО «Татнефть». Инновационную технологию будут применять на высоковольтных линиях напряжением от 6 до 10 кВ в течение ближайшего года. «Первой ласточкой» стали работы в пригороде Альметьевска.

Актуальность технологии для нефтедобывающей компании особенно высока. Ведь электрооборудование, установленное на скважинах, нужно регулярно обслуживать, проводить плановые работы. При этом останавливать добычу нефти нельзя — значит, нужно обеспечить бесперебойное электроснабжение. Нефтяники, зная о том, что «Сетевая компания» освоила работы под напряжением без остановки оборудования, обратилась к ее специалистам. Итогом стало подписание соглашения. Первые работы по нему были проведены в апреле — это было подключение вновь построенной отпайки линии 10 кВ.

А недавно совместно с нефтяниками энергетики обеспечивали бесперебойное электроснабжение хода строительных работ кампуса Высшей школы нефти в Альметьевске. Он еще не достроен, но уже обещает стать знаковым сооружением нефтяной столицы.

Инженерный состав альметьевского филиала с самого начала строительства кампуса разрабатывал схемы электроснабжения — и на стройплощадках, и на завершенных объектах. Нужно было учесть требования надежности электроснабжения и потребляемой мощности, определить, как оптимально расположить центры питания по территории кампуса. Технический персонал Альметьевских электрических сетей провел здесь работы по отключению отпайки от воздушной линии ВЛ 6кВ — от нее питается кампус. Это позволило нефтяникам провести переподключение своих зданий.

Инженерный состав альметьевского филиала с самого начала строительства кампуса Высшей школы нефти разрабатывал схемы электроснабжения — и на стройплощадках, и на завершенных объектах. Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

Заместитель главного инженера АЭС Ильмир Латипов говорит:

— Выполняя совместно с коллегами из «Татнефти» работы под напряжением, мы дали им возможность не останавливать ни учебный процесс, ни дальнейшее строительство кампуса. Ведь основная задача энергетиков состоит именно в бесперебойном энергоснабжении потребителей!

В дальнейшем это соглашение планируется тиражировать по всем филиалам компании, так как работы без снятия напряжения на объектах ПАО «Татнефть» предполагается проводить на территории всего Татарстана.

Расширяя границы и преодолевая тысячи километров

Уровень компетенций татарстанских электроэнергетиков востребован и за пределами республики. Так, в мае представители АО «Сетевая компания» обменялись опытом проведения работ под напряжением с коллегами из ПАО «Россети Юг». Они провели мастер-класс во время соревнований электромонтеров, которые проводят «Россети Юг»: продемонстрировали безопасное выполнение работ на ВЛ-10 кВ под напряжением.

Татарстанские специалисты продемонстрировали безопасное выполнение работ на ВЛ-10 кВ под напряжением. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

По оценкам экспертов из отрасли, демонстрация профмастерства бригад, работающих под напряжением, — значимое событие для российской компании и новый шаг в этом производственном направлении. А после завершения соревнований мастер-классы каждый день проводила бригада Тетюшского РЭС филиала АО «Сетевая компания» Буинские электрические сети. Каждый день они демонстрировали разные виды работ на электроустановках 10 кВ и охотно делились опытом в работе под напряжением на оборудовании 0,4 кВ.

Татарстанские специалисты делились опытом с коллегами. Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

А еще совсем недавно специалисты из филиала «Нижнекамские электрические сети» обменялись опытом производства работ под напряжением с энергетиками Республики Беларусь. Специально из Татарстана, преодолев две тысячи километров, в Гродно прибыла бригада Заинского РЭС с необходимым оборудованием — в том числе, с автовышкой с изолирующим звеном для работы под напряжением 0,4—35кВ.

Между Беларусью и Татарстаном более 2 тысяч километров, но расстояние — не преграда для сотрудничества и эффективной работы, об этом говорили участники встречи. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»

Между Беларусью и Татарстаном более 2 тысяч километров, но расстояние — не преграда для сотрудничества и эффективной работы, об этом говорили участники встречи. Важна открытость и готовность передавать накопленные знания и опыт, делиться наработками. Это помогает развиваться и приносить пользу энергосистемам обеих стран. Особенно важен этот опыт для такой фундаментальной и инновационной сферы, как энергетика.

В Гродно прибыла бригада Заинского РЭС с необходимым оборудованием. Реклама. АО «Сетевая компания»