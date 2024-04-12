День в истории 12 апреля: «Ак Барс» взял первый Кубок Гагарина, 105 лет субботнику, День космонавтики
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 апреля 2024 года
12 апреля впервые в Казани стартует межмузейный проект «Встреча». Сегодня отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, который посвящен первому полету человека в космос: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Год назад казанский «Рубин» официально покинул Юрий Уткульбаев и команду возглавил Рашид Рахимов, 15 лет назад «Ак Барс» первым в истории КХЛ выиграл Кубок Гагарина, 105 лет назад в Советской России прошел первый субботник. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание совета директоров АО «Сетевая компания» под руководством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня работника уголовно-исполнительной системы (ГТРК «Корстон»).
- Впервые в Казани стартует межмузейный проект «Встреча», который объединит работы двух выдающихся мастеров живописи и скульптуры конца XIX — начала XX века Николая Фешина и Степана Эрьзя.
Кто родился: последний председатель совета министров империи и старший брат Владимира Ленина
- 1823 — русский драматург, основоположник русского театра Александр Островский (скончался 14 июня 1886 года). Известные пьесы — «Доходное место», «Снегурочка», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Волки и овцы» и т.д. В центре Казани в честь Островского названа улица. Он приезжал в город два раза, а в 1874 году пожертвовал 100 рублей группе актеров, когда в Казани сгорел театр.
- 1839 — русский путешественник и натуралист Николай Пржевальский (скончался 1 ноября 1888 года). Участвовал в несколько экспедициях на территории Монголии, Северного Китая и Тибета. В честь Пржевальского названы несколько видов растений и животных, в том числе азиатская дикая лошадь.
- 1850 — государственный деятель Российской империи, последний председатель совета министров империи князь Николай Голицын (скончался 2 июля 1925 года).
- 1866 — русский революционер-народоволец, старший брат Владимира Ленина Александр Ульянов (скончался 20 мая 1887 года). Готовил покушение на Александра III, за что его впоследствии расстреляли.
- 1931 — советский поэт-песенник Леонид Дербенев (скончался 22 июня 1995 года). Написал такие песни, как «Лучший город земли», «Остров невезения», «А нам все равно» и т.д.
- 1933 — испанская оперная певица Монсеррат Кабалье (скончалась 6 октября 2018 года).
- 1939 — советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачев.
- 1962 — татарская певица, заслуженная артистка Татарстана и России Наиля Фатехова. Она известна сотрудничеством с группой «На-На», в репертуаре певицы, помимо русских, английских, китайских, есть песни на татарском языке.
- 1968 — управляющий делами раиса Татарстана Муслих Ситдиков.
Кто скончался: Федор Шаляпин и автор монумента «Родина-Мать»
- 1888 — шведский и российский предприниматель и изобретатель, брат учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля Людвиг Нобель (родился 27 июля 1831 года). Стал первым в России производителем дизельных двигателей, также выпускал и другую продукцию.
- 1938 — русский оперный и камерный певец, уроженец Казани Федор Шаляпин (родился 13 февраля 1873 года). В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра «Метрополитен-опера». В честь Шаляпина в Казани названа улица, а также установлен памятник на улице Баумана.
- 1945 — 32-й президент США в 1933—1945 годах Франклин Рузвельт (родился 30 января 1882 года). Единственный, кто занимал пост американского лидера более двух сроков.
- 1971 — советский физик Игорь Тамм (родился 8 июля 1895 года). Совместно с Ильей Франком описал движение частиц в среде со скоростью, превышающей скорость света в этой среде (эффект Вавилова-Черенкова), — за это он получил Нобелевскую премию.
- 1974 — советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич (родился 28 декабря 1908 года). Автор двух самых известных советских военных мемориалов — «Воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом» в Берлине и ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде, в том числе монумента «Родина-Мать».
- 1986 — советский писатель Валентин Катаев (родился 28 января 1897 года). Известен повестями «Белеет парус одинокий» и «Сын полка» — обе были экранизированы.
- 2012 — советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист России Владимир Ухин (родился 12 мая 1930 года) Прежде всего был известен всей стране как дядя Володя из программы «Спокойной ночи, малыши!».
Праздники: День космонавтики
- Всемирный день авиации и космонавтики. Первоначально был установлен в СССР в апреле 1962 года, а через 6 лет праздник получил международный статус на конференции Международной авиационной федерации. Он посвящен первому полету человека в космос: 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. С 2011 года праздник носит еще одно название — Международный день полета человека в космос. Соответствующую резолюцию по просьбе России приняла Генеральная Ассамблея ООН в связи 50-летием 108-минутного полета Гагарина.
События в истории: Путин анонсировал возобновление лунной программы, Рашид Рахимов возглавил «Рубин»
- 1861 — издан именной указ Александра II «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля (по новому стилю — 3 марта) 1861 года». Напомним, тогда император подписал манифест об отмене крепостного права.
- 1903 — в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.
- 1919 — в Советской России прошел первый субботник. Его инициатором выступил бригадир слесарей депо Москва-Сортировочная Иван Бураков.
- 1954 — записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock, положившая начало массовой популярности рок-н-ролла. Также сингл с песней стал одним из самых продаваемых в истории музыки.
- 1978 — на внеочередной VII сессии Верховного Совета РСФСР была принята четвертая Конституция РСФСР. Она стала последней в истории РСФСР и первой в истории независимой России.
- 2001 — на сессии Государственного совета Минтимер Шаймиев вступил в должность президента Татарстана в третий раз.
- 2009 — «Ак Барс» первым в истории КХЛ выиграл Кубок Гагарина. Казанцы под руководством тренера Зинэтулы Билялетдинова в седьмом матче серии с ярославским «Локомотивом» одержали победу 1:0. Решающую шайбу за 10 минут до конца встречи забросил капитан Алексей Морозов.
- 2017 — Комитет по госстроительству Госсовета РТ одобрил инициативу о присвоении поселку городского типа Кукмор статуса города.
- 2017 — Арбитражный суд Татарстана признал банкротом «ИнтехБанк».
- 2022 — президент России Владимир Путин во время посещения космодрома «Восточный», который возводит ПСО «Казань», анонсировал возобновление лунной программы. Речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25». По его словам, Россия намерена последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. Вместе с Белоруссией планируется формировать инфраструктуру в космической сфере.
- 2023 — казанский «Рубин» официально покинул Юрий Уткульбаев, который возглавлял команду с 15 ноября 2022 года. Должность главного тренера занял Рашид Рахимов.