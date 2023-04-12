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Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина»

10:49, 12.04.2023 7
Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина»
Фото: ФК «Рубин»

Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казансого клуба.

Рашид Рахимов родился 18 марта 1965 года в Таджикистане. Карьеру игрока начинал в «Памире» (Душанбе), откуда перебрался в московский «Спартак». Выступал за «Вальядолид» (Испания), «Локомотив» (Москва), австрийские «Аустрию», «Адмиру Ваккер» и «Рид», а также за сборные Таджикистана и России. Мастер спорта СССР (1988). В составе «Спартака» обладатель Кубка СССР, двукратный чемпион России.

В 2002 году дебютировал в качестве тренера. Был главным тренером клубов «Адмира Ваккер» (Австрия), «Амкар» (Пермь), «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный), «Уфа».

На какой срок заключен контракт со специалистом, клуб не уточняет.

Фото: ФК «Рубин»

Отметим, что сегодня клуб официально покинул Юрий Уткульбаев. Он возглавил команду 15 ноября 2022 года. В восьми матчах Первой лиги «Рубин» под его руководством одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    С Юрием было много побед и хороших игр.
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  • Анонимно 12 апр
    Наверное поторопились, у Юрия не было поражений.
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  • Анонимно 12 апр
    С Рахимовым путь в некуда. Руководители клуба зря так сделали, это некрасиво по отношению к Уткульбаеву. Старый болельщик.
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  • Анонимно 12 апр
    Аллилуя
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  • Анонимно 12 апр
    "Все хорошо, прекрасная Маркиза,
    Все хорошо, все хорошо..."
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    Анонимно 12 апр
    вы не рады что ли?
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    Анонимно 12 апр
    Жду не дождусь продолжения банкета
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