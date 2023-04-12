Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина»
Рашид Рахимов стал главным тренером «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казансого клуба.
Рашид Рахимов родился 18 марта 1965 года в Таджикистане. Карьеру игрока начинал в «Памире» (Душанбе), откуда перебрался в московский «Спартак». Выступал за «Вальядолид» (Испания), «Локомотив» (Москва), австрийские «Аустрию», «Адмиру Ваккер» и «Рид», а также за сборные Таджикистана и России. Мастер спорта СССР (1988). В составе «Спартака» обладатель Кубка СССР, двукратный чемпион России.
В 2002 году дебютировал в качестве тренера. Был главным тренером клубов «Адмира Ваккер» (Австрия), «Амкар» (Пермь), «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный), «Уфа».
На какой срок заключен контракт со специалистом, клуб не уточняет.
Отметим, что сегодня клуб официально покинул Юрий Уткульбаев. Он возглавил команду 15 ноября 2022 года. В восьми матчах Первой лиги «Рубин» под его руководством одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью.
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