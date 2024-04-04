День в истории 4 апреля: 75 лет НАТО, родился Тимур Саматов, Международный день Интернета
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 апреля 2024 года
4 апреля раис Татарстана Рустам Минниханов проведет заседание антитеррористической комиссии. Сегодня отмечается Международный день Интернета и Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Год назад Финляндия вошла в НАТО, 7 лет назад более 80 человек погибли в результате инцидента с химическим оружием в Сирии, 75 лет назад был основан Североатлантический альянс или НАТО, 92 года назад американский биохимик Чарльз Гленом Кинг впервые выделил витамин С из сока лимона. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Раис Татарстана Рустам Минниханов проведет заседание антитеррористической комиссии.
- Встреча главы республики с генеральным прокурором Узбекистана Нигматиллой Йулдошевым.
Кто родился: Андрей Тарковский и Дмитрий Нагиев
- 1844 — русский художник-пейзажист, академик Ефим Волков (скончался 17 февраля 1920 года). Его работы выставляются во многих городах России, в том числе и в Казани.
- 1928 — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Элина Быстрицкая (скончалась 26 апреля 2019 года). Широкому зрителю известна по роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон».
- 1932 — советский кинорежиссер и сценарист Андрей Тарковский (скончался 29 декабря 1986 года). Его фильмы «Андрей Рублев» («Страсти по Андрею»), «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» входят в списки лучших кинопроизведений всех времен.
- 1961 — депутат Госдумы РФ восьмого созыва от Татарстана Азат Ягафаров.
- 1967 — российский шоумен, теле- и радиоведущий, актер театра и кино Дмитрий Нагиев.
- 1992 — заместитель министра промышленности и торговли Татарстана в 2016—2022 годах, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.
Кто скончался: сооснователь Mercedes-Benz и отец транспортной авиации
- 1929 — немецкий инженер, изобретатель, сооснователь Mercedes-Benz Карл Бенц (родился 25 ноября 1844 года).
- 1968 — афроамериканский борец против расовой дискриминации в США Мартин Лютер Кинг (родился 15 января 1929 года). За участие в ненасильственной борьбе против расовой дискриминации он получил Нобелевскую премию мира.
- 1984 — советский авиаконструктор, академик Олег Антонов (родился 7 февраля 1906 года). Считается «отцом» транспортной авиации — под его руководством был спроектирован Ан-22 «Антей», который стал первым в мире широкофюзеляжным самолетом.
- 2004 — советский и российский композитор, пианист, дирижер, народный артист СССР Никита Богословский (родился 22 мая 1913 года). Он сочинил музыку к 52 драматическим спектаклям, 58 художественным фильмам и к 200 песням.
- 2019 — советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Георгий Данелия (родился 25 августа 1930 года). Широкую известность ему принесла комедия «Я шагаю по Москве». Также он выступил режиссером фильмов «Афоня» (1975), «Мимино» (1977) и других.
Праздники: день Интернета и веб-мастера
- Международный день Интернета. Установлен в 1998 году папой Иоанном Павлом II и приурочен к дню кончины святого Исидора Севильского, который был известен любовью к наукам.
- Также в этот день отмечается День веб-мастера. Связано это не только с Днем Интернета, но и с тем, что дата 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»).
- Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Провозглашен 8 декабря 2005 года Генеральной ассамблеей ООН.
- Всемирный день крысы (World Rat Day). Отмечается с 2003 года по инициативе американских заводчиков крыс. Дата приурочена ко дню начала работы ratlist — самого старого интернет ресурса, посвященного декоративным крысам.
События в истории: выпуск самой дорогой в мире марки, открытие Всемирного торгового центра
- 1147 — первое письменное упоминание о Москве в Лаврентьевской летописи. Дата считается днем основания текущей столицы России, а сделано это было князем Юрием Долгоруким. Однако по данным раскопок Москва старше как минимум на 100 лет.
- 1785 — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом. Устройство позволило увеличить производительность труда в 40 раз. Помимо этого, Картрайт изобрел гребнечесальную машину для шерсти (1789), станок для витья веревок и канатов (1792) и двигатель на спирте (1797).
- 1850 — Лос-Анджелес получил официальный статус города. На тот момент в нем насчитывалось порядка 1,6 тысячи жителей. Сегодня Лос-Анджелес — один из крупнейших городов США, в нем проживают более 3,8 миллиона человек.
- 1856 — выпустили единственный экземпляр марки колонии «Британская Гвиана». В центре марки — изображение трехмачтовой шхуны и девиз колонии на латинском языке Damus Petimus Que Vicissim («Даем и надеемся получить»). В 2021 году ее продали за 8,3 миллиона долларов — она стала самой дорогой маркой в мире.
- 1866 (по старому стилю) — бывший студент Казанского университета Дмитрий Каракозов совершил первый революционно-террористический акт в истории России. Речь идет о покушении на Александра II. Он стрелял в императора у ворот Летнего сада, однако промахнулся. В итоге Каракозова повесили на глазах у толпы 3 сентября на Смоленском поле в Санкт-Петербурге.
- 1932 — американский биохимик Чарльз Гленом Кинг впервые выделил витамин С из сока лимона.
- 1949 — создана Организация Североатлантического договора, она же Североатлантический Альянс, более известный как НАТО. В военно-политический блок входит большинство стран Европы, США и Канада. НАТО было создано с целью защиты Европы от влияния Советского Союза. Сейчас в альянс входят 32 страны.
- 1973 — в Нью-Йорке открылся Всемирный торговый центр. Это комплекс из семи зданий, самыми известными из которых были башни-близнецы, разрушенные в результате теракта 9 сентября 2001 года. В результате погибли почти три тысячи человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
- 2017 — президент России Владимир Путин передал Федеральную службу государственной статистики (Росстат) в подчинение Министерству экономического развития РФ.
- 2017 — в сирийском городе Хан-Шейхуне произошел инцидент, в котором предположительно было применено химическое оружие. В результате погибли 84 человека, пострадали более 500. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация уничтожила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Вашингтон возложил ответственность за атаку на Дамаск.
- 2020 — Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, в том числе остановила выполнение вывозных авиарейсов. Такие меры были приняты для предотвращения завоза больных с коронавирусом.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Приостановлено действие ряда пунктов соглашения между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам России и Евросоюза от 25 мая 2006 года.
- 2023 — премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия официально стала членом НАТО. Теперь в Североатлантическом альянсе 31 страна.