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Россия полностью закроет авиасообщение с другими странами

21:12, 03.04.2020 2
Россия полностью закроет авиасообщение с другими странами
Фото: realnoevremya.ru

С завтрашнего дня Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами, в том числе останавливает выполнение вывозных авиарейсов. Такие меры были приняты для предотвращения завоза больных с коронавирусом, пишет RT со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Для возобновления работы по вывозу россиян из-за рубежа, гражданам «необходимо заполнить специальную форму на едином портале Госуслуг.

Напомним, с 27 марта были отменены все регулярные и чартерные международные авиаперелеты. Исключением были только рейсы, возвращающие россиян из других стран, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Пусть отдыхают, здоровье поправляют.
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  • Анонимно 09:25
    Что так поздно-то? Китай сразу закрыл, с мы через 1 месяц. Закрыли бы сразу по опыту других стран. не сидели бы на карантине
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