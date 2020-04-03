Россия полностью закроет авиасообщение с другими странами

С завтрашнего дня Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами, в том числе останавливает выполнение вывозных авиарейсов. Такие меры были приняты для предотвращения завоза больных с коронавирусом, пишет RT со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Для возобновления работы по вывозу россиян из-за рубежа, гражданам «необходимо заполнить специальную форму на едином портале Госуслуг.

Напомним, с 27 марта были отменены все регулярные и чартерные международные авиаперелеты. Исключением были только рейсы, возвращающие россиян из других стран, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.