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Снежные блохи, смерть блогера, «Дом у дороги»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

11:00, 30.03.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Снежные блохи, смерть блогера, «Дом у дороги»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Неожиданно самой популярной темой минувшей недели стали снежные блохи. Эти насекомые неожиданно выползли на снег в Москве и области, а также в заповеднике «Марий Чодра». Кроме этого, татарстанцы активно следили за состоянием здоровья белорусского актера Андрея Свиридова, интересовались нейросетями, кино и музыкой. Подробнее о том, что гуглили татарстанцы — в обзоре «Реального времени».

Московские снежные блохи вызвали большое внимание в Татарстане

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Запрос (23—29 марта)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
снежные блохи1 100

андрей свиридов

350
динамо москва — ростов300
муслим магомаев300
дом у дороги200
suno ai130
кишлак120
крокус сити холл110
belgee x50100
vavada100

Самым популярным запросом в Google на минувшей неделе среди жителей Татарстана оказался «снежные блохи». Этот вид ногохвосток 29 марта заполонил Подмосковье и марийский национальный парк «Марий Чодра». По словам экологов, такое явление связано с резкой оттепелью. Питаются снежные блохи разлагающейся растительностью и не представляют вреда для людей и животных.

Также в топе самых популярных запросов оказался белорусский актер Андрей Свиридов, наиболее известных по роли телохранителя Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня». По сообщениям СМИ, в конце недели его госпитализировали из-за инфекции, возникшей после операции.

Продолжает оставаться в топе и «Крокус». Из интересного в запросах — азербайджанский актер Муслим Магомаев, нейросеть для генерации музыки и вокала Suno AI, а также автомобили Belgee X50, которые «Яндекс.Драйв» впервые представил в прокате каршеринга — и именно в Казани.

Челны интересуются блохами, спортом и нейросетями

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Запрос (23—29 МАРТА)казаньнабережные челныальметьевскнижнекамск
снежные блохи811004685
андрей свиридов10062

динамо москва — ростов90100

муслим магомаев655510043
дом у дороги931008688
suno ai97100
кишлак38516448
крокус сити холл

58
belgee x50100
vavada1814

Неожиданно появившиеся снежные блохи, Муслим Магомаев, новый фильм «Дом у дороги» и рэпер «Кишлак» — темы, вызвавшие интерес во всех крупных городах Татарстана. Примечательно, что теракт в «Крокусе» остался в топе запросов только в Альметьевске.

Наибольший интерес у жителей крупных городов республики вызвал фильм Дага Лаймана «Дом у дороги». Он рассказывает о сложной судьбе бойца UFC Элвуда Далтона, которому однажды предлагают роль вышибалы в одноименном баре.

За терактом в «Крокусе» продолжают следить

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (23—29 МАРТА)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %

расул биг босс умер

1 450
крокус сити холл теракт600
шампанов500
теракт в крокус сити холл500
группа пикник500
пикник450
обращение путина300
крокус300
теракт300
москва теракт250

Несмотря на то, что после теракта в «Крокус Сити Холле» прошла неделя, жителям республики все так же была интересна эта тема. Однако первую строчку рейтинга запросов YouTube заняла новость о смерти 37-летнего блогера — «Расула Биг Босса».

YouTube по городам

Как и в аналогичной таблице с поисковыми запросами, ниже рассматриваются запросы на YouTube в крупнейших городах Татарстана. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС (23—29 МАРТА)Казаньнабережные челныальметьевскнижнекамск
расул биг босс умер87100
крокус сити холл теракт

32

39

51

32

шампанов697610052
теракт в крокус сити холл*
группа пикник30283030
пикник44414644
обращение путина100656780
крокус323539
теракт373331
москва теракт47524862

Как видно из таблицы, за трагедией в «Крокусе» продолжают следить во всех крупных городах Татарстана. Тема теракта во время концерта группы «Пикник» продолжает приковывать внимание татарстанцев на YouTube. За небольшим исключением, вся десятка рейтинга посвящена этой теме.

Артем Гафаров
Справка

* Запрос «теракт в крокус сити холл» оказался популярен в небольших городах и поселках Татарстана

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