Снежные блохи, смерть блогера, «Дом у дороги»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Неожиданно самой популярной темой минувшей недели стали снежные блохи. Эти насекомые неожиданно выползли на снег в Москве и области, а также в заповеднике «Марий Чодра». Кроме этого, татарстанцы активно следили за состоянием здоровья белорусского актера Андрея Свиридова, интересовались нейросетями, кино и музыкой. Подробнее о том, что гуглили татарстанцы — в обзоре «Реального времени».

Московские снежные блохи вызвали большое внимание в Татарстане

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Запрос (23—29 марта) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % снежные блохи 1 100 андрей свиридов 350 динамо москва — ростов 300 муслим магомаев 300 дом у дороги 200 suno ai 130 кишлак 120 крокус сити холл 110 belgee x50 100 vavada 100

Самым популярным запросом в Google на минувшей неделе среди жителей Татарстана оказался «снежные блохи». Этот вид ногохвосток 29 марта заполонил Подмосковье и марийский национальный парк «Марий Чодра». По словам экологов, такое явление связано с резкой оттепелью. Питаются снежные блохи разлагающейся растительностью и не представляют вреда для людей и животных.

Также в топе самых популярных запросов оказался белорусский актер Андрей Свиридов, наиболее известных по роли телохранителя Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня». По сообщениям СМИ, в конце недели его госпитализировали из-за инфекции, возникшей после операции.

Продолжает оставаться в топе и «Крокус». Из интересного в запросах — азербайджанский актер Муслим Магомаев, нейросеть для генерации музыки и вокала Suno AI, а также автомобили Belgee X50, которые «Яндекс.Драйв» впервые представил в прокате каршеринга — и именно в Казани.

Челны интересуются блохами, спортом и нейросетями

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Запрос (23—29 МАРТА) казань набережные челны альметьевск нижнекамск снежные блохи 81 100 46 85 андрей свиридов 100 62 — — динамо москва — ростов 90 100 — — муслим магомаев 65 55 100 43 дом у дороги 93 100 86 88 suno ai 97 100 — — кишлак 38 51 64 48 крокус сити холл — — 58 — belgee x50 100 — — — vavada — 18 14 —

Неожиданно появившиеся снежные блохи, Муслим Магомаев, новый фильм «Дом у дороги» и рэпер «Кишлак» — темы, вызвавшие интерес во всех крупных городах Татарстана. Примечательно, что теракт в «Крокусе» остался в топе запросов только в Альметьевске.

Наибольший интерес у жителей крупных городов республики вызвал фильм Дага Лаймана «Дом у дороги». Он рассказывает о сложной судьбе бойца UFC Элвуда Далтона, которому однажды предлагают роль вышибалы в одноименном баре.

За терактом в «Крокусе» продолжают следить

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС (23—29 МАРТА) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % расул биг босс умер 1 450 крокус сити холл теракт 600 шампанов 500 теракт в крокус сити холл 500 группа пикник 500 пикник 450 обращение путина 300 крокус 300 теракт 300 москва теракт 250

Несмотря на то, что после теракта в «Крокус Сити Холле» прошла неделя, жителям республики все так же была интересна эта тема. Однако первую строчку рейтинга запросов YouTube заняла новость о смерти 37-летнего блогера — «Расула Биг Босса».

YouTube по городам

Как и в аналогичной таблице с поисковыми запросами, ниже рассматриваются запросы на YouTube в крупнейших городах Татарстана. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС (23—29 МАРТА) Казань набережные челны альметьевск нижнекамск расул биг босс умер 87 100 — — крокус сити холл теракт 32 39 51 32 шампанов 69 76 100 52 теракт в крокус сити холл* — — — — группа пикник 30 28 30 30 пикник 44 41 46 44 обращение путина 100 65 67 80 крокус 32 35 39 — теракт 37 33 — 31 москва теракт 47 52 48 62

Как видно из таблицы, за трагедией в «Крокусе» продолжают следить во всех крупных городах Татарстана. Тема теракта во время концерта группы «Пикник» продолжает приковывать внимание татарстанцев на YouTube. За небольшим исключением, вся десятка рейтинга посвящена этой теме.

Артем Гафаров