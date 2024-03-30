Снежные блохи, смерть блогера, «Дом у дороги»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Неожиданно самой популярной темой минувшей недели стали снежные блохи. Эти насекомые неожиданно выползли на снег в Москве и области, а также в заповеднике «Марий Чодра». Кроме этого, татарстанцы активно следили за состоянием здоровья белорусского актера Андрея Свиридова, интересовались нейросетями, кино и музыкой. Подробнее о том, что гуглили татарстанцы — в обзоре «Реального времени».
Московские снежные блохи вызвали большое внимание в Татарстане
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|Запрос (23—29 марта)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|снежные блохи
|1 100
андрей свиридов
|350
|динамо москва — ростов
|300
|муслим магомаев
|300
|дом у дороги
|200
|suno ai
|130
|кишлак
|120
|крокус сити холл
|110
|belgee x50
|100
|vavada
|100
Самым популярным запросом в Google на минувшей неделе среди жителей Татарстана оказался «снежные блохи». Этот вид ногохвосток 29 марта заполонил Подмосковье и марийский национальный парк «Марий Чодра». По словам экологов, такое явление связано с резкой оттепелью. Питаются снежные блохи разлагающейся растительностью и не представляют вреда для людей и животных.
Также в топе самых популярных запросов оказался белорусский актер Андрей Свиридов, наиболее известных по роли телохранителя Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня». По сообщениям СМИ, в конце недели его госпитализировали из-за инфекции, возникшей после операции.
Продолжает оставаться в топе и «Крокус». Из интересного в запросах — азербайджанский актер Муслим Магомаев, нейросеть для генерации музыки и вокала Suno AI, а также автомобили Belgee X50, которые «Яндекс.Драйв» впервые представил в прокате каршеринга — и именно в Казани.
Челны интересуются блохами, спортом и нейросетями
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|Запрос (23—29 МАРТА)
|казань
|набережные челны
|альметьевск
|нижнекамск
|снежные блохи
|81
|100
|46
|85
|андрей свиридов
|100
|62
—
—
|динамо москва — ростов
|90
|100
—
—
|муслим магомаев
|65
|55
|100
|43
|дом у дороги
|93
|100
|86
|88
|suno ai
|97
|100
|—
|—
|кишлак
|38
|51
|64
|48
|крокус сити холл
—
|—
|58
|—
|belgee x50
|100
|—
|—
|—
|vavada
|—
|18
|14
|—
Неожиданно появившиеся снежные блохи, Муслим Магомаев, новый фильм «Дом у дороги» и рэпер «Кишлак» — темы, вызвавшие интерес во всех крупных городах Татарстана. Примечательно, что теракт в «Крокусе» остался в топе запросов только в Альметьевске.
Наибольший интерес у жителей крупных городов республики вызвал фильм Дага Лаймана «Дом у дороги». Он рассказывает о сложной судьбе бойца UFC Элвуда Далтона, которому однажды предлагают роль вышибалы в одноименном баре.
За терактом в «Крокусе» продолжают следить
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС (23—29 МАРТА)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
расул биг босс умер
|1 450
|крокус сити холл теракт
|600
|шампанов
|500
|теракт в крокус сити холл
|500
|группа пикник
|500
|пикник
|450
|обращение путина
|300
|крокус
|300
|теракт
|300
|москва теракт
|250
Несмотря на то, что после теракта в «Крокус Сити Холле» прошла неделя, жителям республики все так же была интересна эта тема. Однако первую строчку рейтинга запросов YouTube заняла новость о смерти 37-летнего блогера — «Расула Биг Босса».
YouTube по городам
Как и в аналогичной таблице с поисковыми запросами, ниже рассматриваются запросы на YouTube в крупнейших городах Татарстана. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС (23—29 МАРТА)
|Казань
|набережные челны
|альметьевск
|нижнекамск
|расул биг босс умер
|87
|100
|—
|—
|крокус сити холл теракт
32
39
51
32
|шампанов
|69
|76
|100
|52
|теракт в крокус сити холл*
|—
|—
|—
|—
|группа пикник
|30
|28
|30
|30
|пикник
|44
|41
|46
|44
|обращение путина
|100
|65
|67
|80
|крокус
|32
|35
|39
|—
|теракт
|37
|33
|—
|31
|москва теракт
|47
|52
|48
|62
Как видно из таблицы, за трагедией в «Крокусе» продолжают следить во всех крупных городах Татарстана. Тема теракта во время концерта группы «Пикник» продолжает приковывать внимание татарстанцев на YouTube. За небольшим исключением, вся десятка рейтинга посвящена этой теме.
Справка
* Запрос «теракт в крокус сити холл» оказался популярен в небольших городах и поселках Татарстана