Axios: Вашингтон заблокировал иностранцам доступ к современным ИИ-моделям

Речь идет о Mythos 5 и Fable 5 от компании Anthropic

По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа ввела ограничения на доступ к передовым моделям искусственного интеллекта, Mythos 5 и Fable 5 от компании Anthropic, для иностранных государств и граждан.

— Администрация Трампа блокирует доступ к самым современным моделям ИИ Anthropic для зарубежных правительств, компаний и частных лиц, вынуждая компанию отключить доступ для всех клиентов разом, — пишет издание.

Как сообщает Axios, в пятницу министр торговли США Говард Латник направил письмо исполнительному директору компании Anthropic Дарио Амодеи, в котором уведомил, что модели искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 будут подлежать экспортному контролю. Доступ к этим разработкам для иностранных граждан будет ограничен и внутри страны.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам неназванного чиновника из американской администрации, такое решение власти приняли после появления сведений о возможности взлома модели Mythos: это вызвало опасения касательно угрозы национальной безопасности страны. Собеседник портала добавил, что действующие ограничения на предоставление доступа к обеим моделям, вероятно, сохранятся еще несколько недель.

Напомним, в марте после публикаций о сотрудничестве ChatGPT с Министерством обороны США число удалений приложения выросло на 295%. Компания Anthropic тогда заявляла, что отказалась от аналогичной сделки с Пентагоном из-за опасений по поводу возможного использования искусственного интеллекта для слежки.



Галия Гарифуллина