Татарстанская спортсменка Диана Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду
Она обыграла в финале соотечественницу Элину Нагулу
Татарстанская спортсменка Диана Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду. Она одержала победу на ЧМ по свободной пирамиде в Сургуте.
Миронова обыграла в финале соотечественницу Элину Нагулу.
— Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший, — поделилась Миронова в эфире «Матч ТВ».
Напомним, по итогам 2025 года она вошла в число лучших спортсменов в неолимпийских видах спорта.
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