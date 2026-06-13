Новости

14:29 МСК Все новости
Новости раздела

Татарстанская спортсменка Диана Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду

14:05, 13.06.2026

Она обыграла в финале соотечественницу Элину Нагулу

Татарстанская спортсменка Диана Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду
Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская спортсменка Диана Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду. Она одержала победу на ЧМ по свободной пирамиде в Сургуте.

Миронова обыграла в финале соотечественницу Элину Нагулу.

— Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший, — поделилась Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 2025 года она вошла в число лучших спортсменов в неолимпийских видах спорта.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также