Татарстанская спортсменка Диана Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду

Она обыграла в финале соотечественницу Элину Нагулу

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская спортсменка Диана Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду. Она одержала победу на ЧМ по свободной пирамиде в Сургуте.

Миронова обыграла в финале соотечественницу Элину Нагулу.

— Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший, — поделилась Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 2025 года она вошла в число лучших спортсменов в неолимпийских видах спорта.



Галия Гарифуллина