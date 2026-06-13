В фермерских и личных хозяйствах содержится треть поголовья скота Татарстана

Сейчас насчитывается 2,6 тыс. фермерских и 398 тыс. личных подсобных хозяйств

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сейчас насчитывается 2,6 тыс. фермерских и 398 тыс. личных подсобных хозяйств. В них содержат треть республиканского поголовья скота, рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Нияз Хурамшин.

В этом году прямая поддержка малых форм составит 1,8 млрд рублей. На поддержку личных подсобных хозяйств направят 688 млн рублей. Основная доля господдержки направлена на содержание коров.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Наиболее эффективным видом поддержки является строительство мини-ферм. За 2025—2026 годы построено 108 мини-ферм с господдержкой на 94 млн рублей, в том числе в Арском районе — 16 ферм, Алексеевском — 11, в Дрожжановском и Черемшанском — по шесть, — говорится на официальном портале республики.

Напомним, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана реализует проект модернизации государственной информационной системы агропромышленного комплекса. Система объединит более 4 тыс. участников.



Галия Гарифуллина