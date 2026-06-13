Жителям Нижнекамска, дом которых пострадал при атаке БПЛА, разрешат забрать вещи

Зайти домой жильцы смогут после завершения обследования домов и разрешения оперативных служб

Жителям Нижнекамска, дом которых пострадал при атаке БПЛА, разрешат забрать из квартир свои вещи. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Радмир Беляев.

По его словам, зайти жильцы смогут после завершения обследования дома и разрешения оперативных служб. Нижнекамцы заберут документы и необходимые личные вещи, а затем заселятся в санаторий, где будут находиться в период восстановительных работ.

Напомним, вчера раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион Татарстана. В Нижнекамске один из БПЛА попал в жилой дом, четверо человек пострадали.

Галия Гарифуллина