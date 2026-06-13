Минниханов — о саммите Россия — АСЕАН: «Исключить любые инциденты в работе систем жизнедеятельности»

Обеспечение безопасности должно быть безусловным приоритетом, подчеркнул он

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что при подготовке и проведении саммита Россия — АСЕАН приоритетом должно быть обеспечение безопасности. Любые инциденты должны быть исключены, сказал он в ходе республиканского совещания в Доме правительства РТ.

— Безусловный приоритет — обеспечение безопасности на всех уровнях, как в Казани, так и по республике в целом. Задача глав всех муниципальных образований и руководителей республиканских органов — исключить на местах любые инциденты в работе систем жизнедеятельности городов и районов, — поручил татарстанский лидер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, все организационные меры приняты, локации мероприятий и места размещения делегаций определены. Отрабатываются графики прибытия и отбытия гостей, программы их пребывания в республике.

— Руководство страны, лично президент Владимир Владимирович Путин доверили Татарстану провести это крупномасштабное и очень значимое для нашей страны международное событие. Это большая честь и огромная ответственность для всех нас, — подчеркнул Минниханов.

Напомним, саммит состоится на следующей неделе. Участие в нем примет президент России Владимир Путин. Как ожидается, в рамках мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних переговоров.

Галия Гарифуллина