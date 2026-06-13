Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 40%

Если нынешняя динамика сохранится, то запланированные работы будут завершены в установленные сроки, ко Дню республики

Фото: Артем Дергунов

Выполнение работ по благоустройству в рамках программы «Наш двор» составляет 40%. Об этом рассказала руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.

Если нынешняя динамика сохранится, то запланированные работы будут завершены в установленные сроки, ко Дню республики.

Дорожные работы выполнены на 48%, динамика за две недели — 10%. Сейчас они ведутся в 182 дворах, уже завершены — в 148. Наружное освещение устанавливают в 170 дворах, закончен процесс в 185.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заинский район уже реализовал программу. На прошлой неделе там была проведена приемка первых благоустроенных дворовых территорий, а со следующей начнутся процедуры документальной приемки объемов дорожных работ, освещения и оборудования.



Напомним, Татарстан направил 12 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Результаты станут известны в августе 2026 года. В случае победы регион может получить около 949 млн рублей.

В конкурсе участвуют Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Елабуга, Нурлат, Бавлы, Болгар, Черемшан, Новошешминск, Тюлячи, Билярск, а также впервые Апастово.

Галия Гарифуллина