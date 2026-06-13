Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на площадки G20

Ущемление прав россиян «отравляет атмосферу в «двадцатке», ставит в этом году под сомнение ее успех»

Фото: Динар Фатыхов

Москва предприняла ряд дипломатических демаршей в связи с тем, что российских представителей не допускают к участию в мероприятиях «Группы двадцати». Об этом рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Дипломат подчеркнул, что сложности с доступом на площадки этого формата возникли еще в период председательства США в G20. В частности, представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук не могут приехать в Штаты, поскольку эти организации включены в санкционные списки Вашингтона.

— Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры, — подчеркнул спикер.

По его словам, ущемление прав российских делегатов «отравляет атмосферу в «двадцатке», ставит в этом году под сомнение ее успех».

Галия Гарифуллина