Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Днем местами гроза, сообщили в Гидрометцентре республики
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Прогнозируются кратковременные дожди, ночью местами. Днем локально гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—17 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.
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