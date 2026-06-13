Глава корпорации «Ак Барс»: можем восемь «Метеоров» в год построить
По его словам, проблемой является отсутствие стабильной загрузки
Судостроительная корпорация «Ак Барс» готова строить до восьми «Метеоров» в год, заявил в интервью ТАСС ее генеральный директор Ренат Мистахов. По его словам, проблемой является отсутствие стабильной загрузки.
— Можем и шесть, и восемь [«Метеоров» в год] построить, но нет стабильной загрузки. А это все — технологические разрывы. Это все влияние на кооперацию. Мы же не одни. У нас доля кораблестроения занимает в любом судне от 20 до 30%. Все остальное — привнесенное. Это металл, изоляция, материалы, оборудование, — сказал он.
Мистахов выразил надежду на появление программы развития скоростного флота. Она действовала, например, в СССР — тогда завод им. Горького строил 12 «Метеоров» в год.
Напомним, в мае в Нижнекамске встретили первый рейс обновленного речного маршрута Казань — Набережные Челны, который спустя десятилетия вновь связал города скоростным водным сообщением. Речной маршрут включает следующие остановки:
- Чистополь;
- Нижнекамск;
- Елабугу;
- Набережные Челны.
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