Глава корпорации «Ак Барс»: можем восемь «Метеоров» в год построить

По его словам, проблемой является отсутствие стабильной загрузки

Фото: Максим Платонов

Судостроительная корпорация «Ак Барс» готова строить до восьми «Метеоров» в год, заявил в интервью ТАСС ее генеральный директор Ренат Мистахов. По его словам, проблемой является отсутствие стабильной загрузки.

— Можем и шесть, и восемь [«Метеоров» в год] построить, но нет стабильной загрузки. А это все — технологические разрывы. Это все влияние на кооперацию. Мы же не одни. У нас доля кораблестроения занимает в любом судне от 20 до 30%. Все остальное — привнесенное. Это металл, изоляция, материалы, оборудование, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мистахов выразил надежду на появление программы развития скоростного флота. Она действовала, например, в СССР — тогда завод им. Горького строил 12 «Метеоров» в год.



Напомним, в мае в Нижнекамске встретили первый рейс обновленного речного маршрута Казань — Набережные Челны, который спустя десятилетия вновь связал города скоростным водным сообщением. Речной маршрут включает следующие остановки:

Чистополь;

Нижнекамск;

Елабугу;

Набережные Челны.

Галия Гарифуллина