День в истории 1 апреля: 20 лет Gmail, 215 лет с рождения Николая Гоголя, Международный день смеха
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 апреля 2024 года
1 апреля отмечаются Международный день смеха, или День дурака, Международный день птиц и День рождения коньяка. Пять лет назад президент России Владимир Путин подписал закон о появлении новой статьи УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии», 20 лет назад открылась почта Gmail от Google, 45 лет назад Иран провозглашен Исламской республикой, 215 лет назад родился классик русской литературы Николай Гоголь. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Музее истории государственности татарского народа и РТ пройдет открытие выставки «Города не исчезают. История Укека в находках». Экспозиция посвящена истории города Укека — одного из крупнейших городов Золотой Орды, основанного в середине XIII века на берегу Волги в районе современного Саратова.
Кто родился: Сергей Рахманинов и Владимир Познер
- 1809 — классик русской литературы Николай Гоголь (скончался 4 марта 1852 года), автор таких произведений, как «Мертвые души», «Вий», «Ревизор», «Тарас Бульба», и других.
- 1815 — первый канцлер Германской империи в 1871—1890 годах Отто фон Бисмарк (скончался 30 июня 1898 года).
- 1843 — городской голова Казани в 1883—1888 и 1889-1903 годах Александр Лебедев (скончался 29 апреля 1910 года). Подробнее о нем — в материале «Реального времени».
- 1873 — русский композитор Сергей Рахманинов (скончался 28 марта 1943 года). Написал несколько фортепианных концертов и рапсодий. С 2011 года в Казани на сцене театра им. М. Джалиля проводится ежегодный Международный фестиваль классической музыки имени Сергея Рахманинова.
- 1906 — советский авиаконструктор Александр Яковлев (скончался 22 августа 1989 года). Известен как создатель знаменитых истребителей «Як».
- 1908 — американский психолог, основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу (скончался 8 июня 1970 года). Известен созданием «пирамиды Маслоу» — диаграммы, иерархически представляющей человеческие потребности.
- 1934 — советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер.
- 1971 — генеральный директор АО «ТАТЭМ», депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Солуянов.
Кто скончался: Гафур Кулахметов и Евгений Евтушенко
- 1890 — русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации Александр Можайский (родился 21 марта 1825 года). Спроектировал и построил первый в России и один из первых в мире натурных самолетов. В честь Можайского названа улица в Казани.
- 1918 — деятель татарской культуры, драматург, первый татарский пролетарский писатель, переводчик Гафур Кулахметов (родился 4 мая 1881 года). Его именем названа улица в столице Татарстана.
- 1968 — советский физик, академик Лев Ландау (родился 22 января 1908 года). Лауреат Нобелевской премии за пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия.
- 1981 — советская детская поэтесса Агния Барто (родилась 17 февраля 1906 года).
- 2017 — советский и российский поэт Евгений Евтушенко (родился 18 июля 1932 или 1933 года). «Реальное время» публиковало интервью с известным казанским поэтом Алексеем Остудиным, который, еще будучи студентом Литературного института им. Горького, робко знакомил Евтушенко со своим творчеством и которого позже, уже в Казани, литературный деятель на перроне в ожидании поезда учил тому, что поэты должны быть наглее.
Праздники: день смеха и птиц
- Международный день смеха, или День дурака. Неофициальный праздник. 1 апреля во многих странах принято подшучивать над друзьями, разыгрывать их или дарить смешные подарки. Точное происхождение праздника неизвестно. По одной из версий, идея праздника берет начало со времен Древнего Рима, где отмечали День глупых.
- Международный день птиц. Появился в американском штате Пенсильвания как детский праздник в 1894 году.
- День рождения коньяка. Неофициальный праздник. Дата связана с тем, что по правилам все заготовленное для производства коньяка и перебродившее за зиму молодое виноградное вино должно быть разлито по бочкам до 1 апреля.
События в истории: придумали знак доллара, презентовали растворимый кофе
- 1748 — начались раскопки древнеримского города Помпеи.
- 1778 — нью-орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара.
- 1808 — император Александр I провозгласил «навечное» присоединение Финляндии к России.
- 1923 (по другим данным, 21 декабря 1899 года) — вышел первый номер общественно-политического журнала «Огонек».
- 1938 — в Швейцарии прошла первая презентация растворимого кофе. С этого времени началось широкое распространение напитка, который сегодня считается одним из самых популярных в мире.
- 1970 — фехтовальщица из Казани Валентина Никонова стала чемпионкой мира.
- 1979 — Иран провозглашен Исламской республикой.
- 1995 — началось вещание Первого канала.
- 2004 — открылась почта Gmail от Google.
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов. В Уголовном кодексе появилась статья 210 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. При этом исключается возможность условного осуждения.
- 2019 — Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев анонсировал строительство полилингвальных комплексов в Казани.
- 2020 — Минкомсвязь РФ разработала систему отслеживания граждан, которые контактируют с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
- 2022 — Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее могут использовать граждане старше 18 лет. Разработчиком препарата выступил Центр имени Гамалеи.