Минкомсвязь РФ разработала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом

Минкомсвязь РФ разработала систему отслеживания граждан, которые контактируют с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.

Предполагается, что с помощью разработки граждане будут оповещаться о факте контакта с заразившимся путем рассылки сообщений. Таким образом, люди будут информироваться о необходимости самоизоляции. Информация о подобных контактах также будет направляться в региональные оперштабы.

Система уже создана и размещена в специальном разделе на сайте Минкомсвязи.

В своем обращении к руководству регионов глава ведомства Максут Шадаев просит предоставить информацию об уполномоченных в субъектах РФ, ответственных за ввод в систему данных о гражданах. Они включают сведения о мобильных номерах инфицированных граждан без указания ФИО и адреса, но с указанием даты госпитализации, а также сведений о мобильных номерах граждан, которые находятся на самоизоляции с указанием даты ее начала, передает ТАСС.