Путин подписал закон об ужесточении наказания для «воров в законе»

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов.

Согласно документу, в Уголовном кодексе появится статься 210 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. При этом исключается возможность условного осуждения.

Напомним, что Путин предложил внести статью 210 в Уголовный кодекс 14 февраля. Глава государства предложил сажать по этой статье «воров в законе» на срок от 8 до 15 лет.