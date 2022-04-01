В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее могут использовать граждане старше 18 лет. Разработчиком препарата выступил Центр имени Гамалеи.

По данным ведомства, назальная форма вакцины «Спутник V» включает в себя две дозы. Препарат вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, «в режиме прайм-буст», передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальную вакцину в рамках экспериментальных опытов испытывали и против штамма COVID-19 «омикрон». По его словам, препарат продемонстрировал положительный результат.

Документы на регистрацию вакцины были поданы несколько недель назад. Побочных эффектов после применения препарата не зафиксировали.



Диана Жиленкова