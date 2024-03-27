День в истории 27 марта: крупнейшая авиакатастрофа в истории, погиб Юрий Гагарин, День Росгвардии
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 марта 2024 года
27 марта, во Всемирный день театра, пройдет церемония награждения победителей Ежегодной театральной премии «Тантана». Также сегодня День войск национальной гвардии России или Росгвардии. Пять лет назад официально стало известно, что американская компания Ford закроет завод в Набережных Челнах, 47 лет назад произошла крупнейшая по количеству погибших катастрофа за всю историю авиации, 56 лет назад в ходе планового полета на истребителе разбился летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Круглый стол в КФУ на тему «Вопросы приема и обучения иностранных студентов» с участием ректоров образовательных организаций высшего образования.
- Торжественная церемония награждения победителей ежегодной театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана». Она пройдет в Буинском государственном драматическом театре.
Кто родился: Вильгельм Рентген и Квентин Тарантино
- 1845 — немецкий физик Вильгельм Рентген (скончался 10 февраля 1923 года). Первый в истории лауреат Нобелевской премии по физике за открытие излучения, названного в его честь.
- 1863 — британский инженер, конструктор моторов и автомобилей, предприниматель Генри Ройс (скончался 22 апреля 1933 года). Основал совместно с Чарльзом Роллсом компанию Rolls-Royce.
- 1886 — русский революционер, советский государственный и политический деятель Сергей Киров (скончался 1 декабря 1934 года). Жил в Казани, учился в Казанском низшем механико-техническом промышленном училище. Его убийство послужило поводом для начала массовых репрессий в СССР.
- 1911 — советская поэтесса, уроженка Казани Вероника Тушнова (скончалась 7 июля 1965 года). Является автором автор стихов к таким популярным песням, как «Не отрекаются, любя», «А знаешь, все еще будет!», «Сто часов счастья» и т.д.
- 1960 — имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани», председатель совета аксакалов Казани Мансур Джалялетдинов.
- 1963 — американский режиссер, сценарист, продюсер и актер Квентин Тарантино. Стал известен после выхода в 1994 году фильма «Криминальное чтиво». Другие известные фильмы — дилогия «Убить Билла», «Однажды в... Голливуде», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и т.д.
- 1978 — генеральный директор ООО «ТаграС-Холдинг», председатель правления холдинга «ТАГРАС» Ленар Назипов.
- 1987 — российская певица Полина Гагарина. Заняла в 2015 году второе место на конкурсе «Евровидение».
Кто скончался: три Героя Советского Союза
- 1462 — великий князь Московский в 1425—1462 годах Василий II Московский (Темный, родился 10 марта 1415 года). Известен тем, что по его приказу был избран русский епископ Иона. Это повлекло за собой провозглашение независимости русской церкви от константинопольского патриарха и укрепляло международное положение Руси.
- 1968 — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин (родился 9 марта 1934 года). 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле «Восток», за один час 48 минут облетел Земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловки Терновского района Саратовской области. 27 марта 1968 года Гагарин во время планового полета на самолете УТИ МиГ-15 разбился вблизи деревни Новоселово Владимирской области.
- 1968 — военный летчик-испытатель 1 класса, инженер-полковник, Герой Советского Союза Владимир Серегин (родился 7 июля 1922 года). Погиб вместе с Гагариным.
- 2019 — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский (родился 2 августа 1934 года). Единственный космонавт, совершивший три экспедиции на кораблях «Восток» или «Восход».
- 2020 — народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин (родился 1 августа 1948 года).
Праздники: день театра и Росгвардии
Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами.
День войск национальной гвардии России (Росгвардии). Его установил президент России Владимир Путин 16 января 2017 года в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в этих войсках. До этого, начиная с 1996 года, 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. Далее они были преобразованы в войска национальной гвардии РФ, а праздник «поменял» название.
События в истории: патенты на керосин, штопор и гусеничный трактор
- 1793 — Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
- 1841 — в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина, сконструированная Полом Ходжем. Изобретение было 14 футов длиной, весило около 8 тонн и требовало двух лошадей, чтобы сдвинуться с места.
- 1854 — канадец Абрахам Гесснер запатентовал керосин.
- 1860 — житель Нью-Йорка М.Л. Бирн запатентовал штопор.
- 1878 — русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рейками». Речь о первом в мире гусеничном тракторе.
- 1953 — объявлена «ворошиловская», или «бериевская», амнистия, которая стала самой крупной по числу освобожденных за всю историю СССР и России. По ней были освобождены более 1,2 миллиона человек.
- 1958 — Никита Хрущев стал председателем Совета министров СССР.
- 1964 — произошло Великое Аляскинское землетрясение, которое является сильнейшим в истории США. В результате погибли 118 человек.
- 1977 — на Канарских островах столкнулись авиалайнеры Boeing 747-206B авиакомпании KLM (рейс KL4805 Амстердам — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) и Boeing 747-121 авиакомпании Pan American (рейс PA1736 Лос-Анджелес — Нью-Йорк — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария). Погибли 583 человека — эта катастрофа является крупнейшей по количеству погибших за всю историю авиации. В этом списке присутствуют и террористические акты 11 сентября 2001 года (катастрофы двух Boeing 767 в Нью-Йорке и одного Boeing 757 в Вашингтоне), однако, согласно классификации американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), они не подпадают под определение «авиационная катастрофа».
- 2011 — Россия перешла на постоянное летнее время. Затем в 2014 году страна перешла на постоянное зимнее время.
- 2019 — тогдашний глава Минкульта РФ Владимир Мединский объявил об объединении Александринского и Волковского театров в первый российский национальный театр. Он назвал это событие «историческим процессом».
- 2019 — официально стало известно, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал указ о новом наименовании Кемеровской области — Кузбасс.
- 2020 — Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.
- 2020 — Минпросвещения РФ решило перенести даты Единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за угрозы распространения коронавируса. Экзамены планировалось начать с 8 июня. ОГЭ — с 9 июня. Ранее ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ — с 22 мая.
- 2021 — в Казани открыли бюст одного из основоположников татарского театрального искусства, драматурга, актера и режиссера Карима Тинчурина. Памятник установили у входной группы парка, носящего имя драматурга, на пересечении улиц Тинчурина и Татарстан в Вахитовском районе.
комментарии
Казанское промышленное училище было примером интеграции науки, образования и бизнеса. Есть чему поучиться современным организаторам науки, образования и бизнеса, которые ныне практически не взаимодействуют.