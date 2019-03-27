Мединский объявил об «историческом» объединении Александринского и Волковского театров

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский объявил об объединении Александринского и Волковского театров в первый российский национальный театр. Он назвал это событие «историческим процессом».

«Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России», — цитирует министра культуры ТАСС.

Мединский также добавил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.

Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин рассказал, что объединение будет полезным при реализации региональных программ.

По словам худрука Театра имени Волкова, заслуженного деятеля искусств России Евгения Марчелли, его театру объединение даст новые перспективы.

Ранее сообщалось, что новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Заместителем худрука по литературной части назначен писатель Захар Прилепин.



