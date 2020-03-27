Северная Македония официально вошла в НАТО

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео (есть в распоряжении у ТАСС).



По его словам, 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимут над штаб-квартирой НАТО.

Напомним, Афины и Скопье подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию для ее вступления в НАТО 17 июня 2018 года. Оно вступило в силу 17 февраля.