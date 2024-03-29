«Обратите внимание на ветеранов «Синтеза». Им под 80 лет, но все в строю»

«В плане здоровья, водное поло в числе самых безопасных видов спорта»

Фото: предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

«Каждый выпускной год может предоставить в команду качественных игроков»

— Анвар, в хоккее была сложная ситуация с российскими вратарями, когда даже вторые голкиперы зачастую были иностранцами. С приходом в руководство федерации хоккея экс-вратаря Владислава Третьяка было принято правило о налоге на иностранных вратарей. Прошло 20 лет, и теперь российских вратарей огромное количество, в том числе в НХЛ. В ситуации с массовым появлением сильных вратарей в «Синтезе» вообще не прослеживается никакой взаимосвязи с каким-то ранее принятым правильным решением. Просто я хочу докопаться до ответа, как в «пустыне», где сильный вратарь появлялся раз в 10 лет (Шарафеев — Дудкин — Галимзянов — Чирков), вдруг забил какой-то неиссякаемый родник?

— Тоже не могу сказать, разве что, может быть, с приходом в Казань Николая Максимова, мы, Дудкин, я, стали наблюдать за его тренировочным процессом, тянуться за ним. Вообще многое улучшилось. Даже из нашего выпуска, работавшего под началом Виктора Яковлева, в основу «Синтеза» переходили трое полевых игроков — Зинатуллин, Тихонов, ныне действующий Адель Латыпов, я, чего ранее не наблюдалось. Появился институт вторых команд, начиная с «Химика», куда мы поначалу перебрались под руководство Вячеслава Горюнова, затем «КАИ-Олимп», где с нами работал уже Ирек Зиннуров. А это означало увеличение и игровой практики, и тренировочного процесса. И сейчас же практически каждый выпускной год может предоставить в команду качественных игроков, чего ранее не наблюдалось в таком массовом порядке.

— Приглашение Кошкарова и Плискевича любопытно тем, что в Казань, еще на пороге 1000-летия города, едва ли не впервые были приглашены спортсмены-школьники. Раз уж мы начали проводить параллели с хоккеем, то и в спортшколу «Ак Барса» начали приглашать молодежь именно с 1989—1990 годов рождения (целые группы юных игроков из Магнитогорска и Хабаровска, вернули из Москвы Кирилла Петрова), просто потому, что в Казани проседал процесс подготовки собственных воспитанников. Но у спортшколы «Ак Барса» были возможности с заселением, а как обстояли дела в «Синтезе»?

— Насколько я помню, им сняли квартиры, а в целом все обстояло гораздо сложнее, чем сейчас, поскольку только раскручивалась тема с училищем олимпийского резерва, им пришлось учиться в общеобразовательных школах, в Казани не было профильного спортивного вуза. Ребятам пришлось многим пожертвовать, чтобы иметь возможность развиваться в любимом виде спорта.



У пловцов в воде задействованы практически все группы мышц, включая самую главную — сердечную мышцу. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

«Меня уже давно звали в нашу любительскую команду ВК «Казань»

— Продолжая плыть по волнам нашей памяти, напомню, что в следующем году исполнится 10 лет со дня смерти Владислава Тимакова, с которым вы были партнером по «Синтезу» в 2015 году. Очень печальная локально тема, которую, правда, можно продолжить тем, что водное поло на самом деле один из самых здоровых видов спорта, а уж в череде игровых командных, пожалуй, самый здоровый.

— Соглашусь, поскольку, как и у пловцов, в воде задействованы практически все группы мышц, включая самую главную — сердечную мышцу. Ну и ребята, а мы говорим в большей части о мужском водном поло, выглядят гармонично сложенными. Проблемы, которые случаются, зачастую связаны со столкновениями в воде, тут уж никуда не денешься.

— Я делал общую статью со спортивными врачами всех имеющихся в Казани игровых команд, и ватерполисты признались, что хронической проблемой у них является простатит, впрочем, как и у пловцов. Но я вспомнил об этом, чтобы быть максимально честным, и мой вопрос о водном поло не прозвучал как рекламный текст. На самом деле, я хотел обратиться к родителям, поскольку во все игровые командные виды спорта именно они приводят своих детей: ведите пацанов в водное поло. Не «ведитесь» на деньги, делайте ориентир на здоровье своего отпрыска.

— В плане общего здоровья, да, водное поло — один из самых безопасных. Да, бывает, что в столкновениях можно повредить плечи, локти, у вратарей еще могут пострадать колени, но от этих повреждений никуда не денешься, их можно получить на улице, просто поскользнувшись. Жесткого контакта, как в хоккее, нет, не «прилетает», как в футболе, где черепно-мозговую можно получить в борьбе за мяч, а ногу повредить еще и из-за проблемы поля или покрытия. Даже на своем примере, у меня прошлым летом случился разрыв крестообразной связки в момент, когда приводил себя в форму «на суше», стремясь перейти в любительское ватерполо, меня уже давно звали в нашу команду ВК «Казань». Там мои друзья по ДЮСШ Альберт Зинатуллин, Кирилл Тихонов тоже играют, да и другие ребята, которых можно было чаще видеть, тренируясь и играя в турнирах.

— Не буду озвучивать фамилию хоккеиста, который начал ерзать во время интервью уже через полчаса, объяснив, что у него хроническая травма спины, что не позволяет долго сидеть в прямом положении. И не буду озвучивать фамилию ватерполиста, которого родители привели в спорт инвалидом, поскольку у него с рождения были проблемы с прямой кишкой. Сейчас проблемы с девушками, слишком многие хотят познакомиться, хотя у него уже есть одна-единственная...



В плане общего здоровья водное поло — один из самых безопасных видов спорта. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

«Пусть ребенок не пойдет в большой спорт, но база водного поло, будет помогать всю жизнь»



— Водное поло еще в приоритете, поскольку юноши выходят из него, не ощущая того форсажа, который есть в любом детском футболе или хоккее, другом популярном виде спорта, когда с самого юного возраста на одно место в составе по два-три кандидата, а с переходом в академии их число увеличивается за счет приезжих конкурентов. Плюс необходим результат «здесь и сейчас», происходит форсаж в подготовке, и юноша, еще при переходе из ДЮСШ в дубль, может иметь серьезные проблемы со здоровьем. Если не костно-мышечные, то с внутренними органами, про которые один опытный спортсмен мне сказал: «там все в хлам».

— Скажу за себя, за счет той физической базы, которая была заложена в ДЮСШ, я могу держать себя в хорошей форме, только благодаря поддерживающим щадящим тренировкам, например, регулярно плавая. В конце концов, обратите внимание на ветеранов «Синтеза» — Горюнова, которого я называл, Афанасьева, Лелюха, Хисматуллина, того же Камешкова можно сюда же причислить. Им по 70, а кому-то уже за 80 лет, но все в строю и готовы встретить не только 50-летний юбилей родного клуба. Поэтому через ваше издание обращусь к родителям: пусть ваш ребенок не пойдет в большой спорт, но база, заложенная при занятиях водным поло в детстве, будет помогать всю жизнь.

— Я обратил внимание, что водное поло, будучи полупрофессиональным видом спорта, позволяет занимающимся отвлекаться на занятия другими видами спорта. Как пример, Вячеслав Додон, сын бывшего президента Молдовы Игоря Додона, играл за команду казанского университета в шахматы, как член литовской молодежки Новидас Стучка. Еще один литовец Эвальд Светликовски играет в футбол, а чех Арсений Пашковский умудряется совмещать водное поло с хоккеем, и неизвестно, что выберет в итоге. Неоднократно играя в мини-футбол с президентом СК «Синтез» Иреком Зиннуровым, я хочу спросить у вас: во что еще умеют играть ватерполисты?

— Это — в зависимости от человека. Бывший синтезовец Александр Миронов играет в баскетбол, правда, я не знаю, на каком уровне, но он может совмещать это с полноценными тренировками по водному поло. Адель Латыпов прилично играет в баскетбол, футбол, он просто игровик по жизни.

Водное поло еще в приоритете, поскольку юноши выходят из него, не ощущая того форсажа, который есть в любом детском футболе или хоккее. предоставлено пресс-службой «КОС-Синтеза»

Дело в том, что мы зачастую включаем в учебно-тренировочный процесс командные игры на суше для того, что развивать игровое мышление, чтобы ватерполисты научились принимать нестандартные игровые решения в несвойственной им среде, все-таки мы играем в воде.

Экс-наставник «Синтеза» Реваз Чомаххидзе регулярно включал в тренировочный процесс волейбол, и это, можно сказать, дало свой результат, поскольку в какой-то из спортивных праздников наши парни — Замир Мирзиев, Даниил Иванов, Адель Аухадеев — принимали участие в турнире по пляжному волейболу, заняв там итоговое призовое место.

