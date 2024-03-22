Игорь Астафьев: «Все места на TatEnergyExpo проданы, мы фиксируем стопроцентное заполнение экспоплана»

На TatEnergyExpo в 2024 году соберутся 82 компании, к списку стран-участниц присоединяется Казахстан, в деловой программе — круглый стол первых лиц энергетики стран СНГ

Фото: Динар Фатыхов

Большой конгрессно-выставочный сезон в Татарстане стартует с 3 по 5 апреля — МВЦ Kazan Expo примет выставку TatEnergyExpo и форум, посвященный вопросам энергетики и энергоэффективности. На 15% выросла площадь экспозиции по сравнению с предыдущим годом, прирастает количество регионов и стран-участниц выставки. Первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев в интервью «Реальному времени» рассказывает подробности предстоящего мероприятия, делится предварительными цифрами и констатирует: все больше экспонентов хотят принять в нем участие. Уже сейчас, за две недели до выставки, 100% мест под стенды забронированы. Вскочить в последний вагон уходящего поезда можно будет только на индивидуальных условиях.

«Энергетика — это кровь любого производства»

— Игорь Владимирович, «Казань Экспо» стало лицом конгрессно-выставочной деятельности Республики Татарстан. Впереди череда крупных деловых мероприятий, открывать деловой сезон предстоит выставке TatEnergyExpo.

— 2024 год — знаковый не только для Kazan Expo, не только для нашей республики. Мы уже успешно провели на своей площадке международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Сейчас полномасштабно идет подготовка к следующим мероприятиям — помимо TatEnergyExpo, это и Kazan Forum, и Kazan Digital Week, и Татарстанский международный нефтегазохимический форум, и Игры стран БРИКС.

И, безусловно, главное событие 2024 года — саммит глав государств объединения стран БРИКС. Мы, татарстанцы, жители Казани, будем свидетелями этого масштабнейшего и эпохального события.

С начала года мы вместе с нашими партнерами и при организационной поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана уже успешно провели выставку «ТатАгроЭкспо». А теперь начинается основной сезон выставочных мероприятий, и с 3 по 5 апреля пройдет Международный форум по энергетике, энергоресурсам и энергоэффективности. В рамках его уже традиционно проходит выставка TatEnergyExpo. Выставка успешная, мы долго над ней работали, формировали повестку, программу. В этом году мы хотим получить соответствующий сертификат Российского союза выставок и ярмарок.

Сейчас полномасштабно идет подготовка к следующим мероприятиям — помимо TatEnergyExpo, это и Kazan Forum, и Kazan Digital Week, и Татарстанский международный нефтегазохимический форум, и Игры стран БРИКС. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Кому будет интересна эта выставка — и в качестве посетителя, и в роли экспонента?

— Думаем, что она традиционно привлечет профессионалов из всей энергетической отрасли — а это, по сути, каждая компания, которая в той или иной степени задействована в экономике страны. Ведь энергетика — это кровь любого производства. Без подачи энергии, без создания соответствующих мощностей невозможно построить предприятия. Стоимость энергии серьезно влияет на все расходы компании.

При этом на нашей площадке будут обсуждаться все вопросы, связанные с оптимизацией и с импортозамещением энергоотрасли. Будет представлено новое оборудование, новые экспонаты, которые позволят максимально эффективно организовать производство. Выставка будет полезна каждому, кто так или иначе связан с работой в сфере энергетики, ведет в ней бизнес.

«В этом году к нашей выставке присоединяется Казахстан»

— Расскажите, как идет подготовка? Какая в целом динамика роста выставки и какие меры вы принимаете, чтобы улучшать показатели?

— Динамика очень хорошая. Каждый год выставка прирастает на 15% — как по площадям, так и по эксклюзивным стендам (что является одной из важных характеристик). Многие стенды компилируются, объединяются под общим знаменателем. Получаются красивая, правильно оформленная и организованная выставка.

Мы видим постоянный прирост посетителей: например, в прошлом году мы получили очень хороший результат от ассоциаций. Мы очень много работаем с профильными ассоциациями — производителей, потребителей, всех тех, кто традиционно связан с энергетикой в нашей стране.

Мероприятие поддерживается Российским союзом промышленников и предпринимателей. Традиционно Министерство промышленности и торговли РТ принимает самое активное участие и оказывает поддержку в формировании нашего выставочного пространства. Мы видим сильный эффект от этого: так, с каждым годом прирастает количество регионов-участников выставки. В прошлом году их было 15, сейчас будет уже 17. Мы видим повышение интереса и уверены, что в 2025 году число регионов-участников перейдет за цифру 20, мы проведем еще более крупное и насыщенное мероприятие.

— Обратимся к цифрам. В 2023 году выставка ТatEnergyExpo развернулась на площади более 5000 кв. м, были представлены стенды 75 компаний — представителей Республики Беларусь и 15 регионов России. Какое число экспонентов ожидается на выставке в 2024-м? Сколько ожидается стран-участниц?

— В этом году к нашей выставке присоединяется Казахстан. Мы расширяемся, плотно работаем с коллегами из Евроазиатского экономического союза. Уверен, что это количество тоже будет расти. Большую поддержку в этом плане нам оказывает Минпромторг, ожидается насыщенная деловая программа. В рамках форума пройдет круглый стол представителей Содружества независимых государств. В нем ожидается участие первых лиц, министров и заместителей министров этих стран по линии энергетики.

Уже 82 компании-экспонента подтвердили свое участие в выставке, количество растет ежегодно. Растет и наполнение стендов — их средняя площадь увеличилась на 15% с прошлого года. Это означает, что компания приезжает и понимает, что ей есть что показать, что ей интересен наш регион. А нашим потенциальным байерам интересно то, что привозят на выставку экспоненты.

Уже 82 компании-экспонента подтвердили свое участие в выставке, количество растет ежегодно. Растет и наполнение стендов — их средняя площадь увеличилась на 15% с прошлого года



«За каждого талантливого студента разворачивается настоящее сражение между компаниями»

— Часто на выставках мы видим стенды российских вузов. Будут ли они представлены на ТatEnergyExpo? С какими разработками они приезжают? Чем можно объяснить эту тенденцию и какое значение подобное взаимодействие имеет для развития экономики и промышленности России?

— Стенды вузов — неотъемлемая часть каждой отраслевой выставки, в том числе и этой. Ведь именно они обеспечивают подготовку кадров и ведут научные разработки.

Например, Казанский энергетический университет — один из лидеров научного потенциала энергетического сообщества страны. Прекрасный пример: в прошлом году на Молодежном дне, который проходит под эгидой КГЭУ, нашу выставку посещал директор по персоналу «Россетей». Это крупнейшая федеральная компания, и она заинтересована в том, чтобы собирать талантливых студентов в свой кадровый резерв. Студентов, которых готовит КГЭУ, с удовольствием рассматривают в качестве претендентов на трудоустройство крупнейшие компании страны. И это хороший показатель: если на выставку едут с тем, чтобы посетить стенд университета, — это победа и самого университета, и нашей науки, и нас как компании, которая привлекла вуз к тому, чтобы представить свою работу на стенде.

Хотел бы отметить КГЭУ еще и как активного участника конкурса на лучший стенд и на лучшую представленную научно-исследовательскую работу. Он проходит в рамках нашей выставки, в нем соревнуются экспоненты. На уровне Минпромторга Татарстана отбираются лучшие экспонаты по самым разным направлениям. Базовые из них — импортозамещение, энергоэффективность. КГЭУ всегда участвует в конкурсе по различным заявленным направлениям. 25 марта состоится первое подведение итогов, а 3 апреля лауреатов на торжественной церемонии назовет премьер-министр Татарстана Алексей Валерьевич Песошин.

— В Татарстане ведется большая профориентационная работа. Такие выставки — отличная возможность для молодежи познакомиться с будущим работодателем. Есть ли в плане TatEnergyExpo соответствующие профильные мероприятия?

— В третий день выставки (в этом году это 5 апреля) всегда проходит Молодежный день. И если первые дни на стендах в основном присутствуют руководители общего характера — главные инженеры, главные энергетики, те, кто непосредственно связаны с производством, то в последний день выставки наступает очередь эйчаров.

Руководители отделов по работе с персоналом, рекрутеры, кадровые работники плотно общаются с молодыми посетителями выставки — в частности, со студентами профильных вузов. Они описывают особенности своих компаний, функционал, перечисляют перспективные разработки и проекты. В результате Молодежный день по своему наполнению обычно ничем не уступает основным дням выставки. Ведь сегодня рынок сотрудника, а не работодателя, и поэтому за каждого талантливого студента разворачивается настоящее сражение между компаниями.

Руководители отделов по работе с персоналом, рекрутеры, кадровые работники плотно общаются с молодыми посетителями выставки — в частности, со студентами профильных вузов. Они описывают особенности своих компаний, функционал, перечисляют перспективные разработки и проекты



«Первые контракты на следующий год мы обычно формируем сразу же по завершении текущего мероприятия»

— Какие интересные события запланированы в этом году в деловой программе форума и выставки?

— Будет множество мероприятий, посвященных различным сферам энергетики: и энергоэффективности, и развитию энергетики. Перечень обсуждаемых вопросов огромный: он касается и юридической сферы, и импортозамещения, и проблем распределительной сферы, и многих других. Каждой отрасли энергетики посвящено мероприятие — будь то семинар, круглый стол или конференция.

Но я бы хотел отметить три главных события, на которых ожидается присутствие раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Во-первых, это выездное заседание Кабинета министров, которое традиционно проводится в рамках форума. Во-вторых, мы очень гордимся, что смогли привлечь в рамках форума проведение такого мероприятия, как заседание комиссии Государственного совета РТ, которое будут проводить помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В-третьих, я уже упоминал круглый стол представителей СНГ из сферы энергетики — они обсудят вопросы сотрудничества стран СНГ в этой области. Традиционно такой круглый стол всегда проходил в рамках ПМЭФ. Конечно, сложно сравнивать эти мероприятия, но, тем не менее, желание федерального центра проводить целевые, узконаправленные, отраслевые форумы на региональных площадках за пределами Москвы и Санкт-Петербурга — огромный стимул и поддержка субъекту федерации (в нашем случае Республике Татарстан). Безусловно, это огромная победа нашего министерства при поддержке раиса Татарстана. Без его помощи было бы невозможно привлечь такие мероприятия на наш форум.

— Сколько времени обычно уходит на подготовку, чтобы все прошло «как по маслу»? С какого времени начинается монтаж стендов и оборудования?

— Монтаж стендов и оборудования — это, на самом деле, самая простая часть работы по подготовке. Он начинается в среднем за несколько дней, в зависимости от пожеланий заказчика, объема стенда и его технической сложности. Естественно, многоэтажные, мультимедийные стенды требуют большего времени на подготовку: сборка конструкций, обеспечение пожарной безопасности (что является приоритетом для нашего выставочного центра), согласование проекта, всех вопросов, связанных с оформлением, — это занимает много времени. А самый простой стенд можно собрать за день — когда формируется типовой блок, оклеивается, оснащается необходимой мебелью, освещением, коммуникациями и отдается клиенту.

Будет множество мероприятий, посвященных различным сферам энергетики: и энергоэффективности, и развитию энергетики. Перечень обсуждаемых вопросов огромный: он касается и юридической сферы, и импортозамещения, и проблем распределительной сферы, и многих других. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается подготовки деловой программы и списка экспонентов, то первые контракты мы обычно формируем сразу же по завершении текущего мероприятия. Безусловно, для тех участников, кто настолько заранее — еще за год — заявляется на участие, есть преференции. Например, это фиксация стоимости участия без повышения по текущему году. Или, к примеру, бронирование расположения — компания может выбрать для себя удобное место в экспоплане. За места, которые обеспечивают наилучший обзор и проходимость, идет ожесточенная конкуренция среди экспонентов.

«На наших выставках вход для посетителей бесплатен»

— Меньше трех недель остается до международной выставки ТatEnergyExpo, осталась ли сейчас у компаний возможность забронировать стенд? И если да, то можно ли отправить заявку онлайн?

— Заявку можно отправить через сайт — ссылка на соответствующую страницу есть и на сайте TatEnergyExpo, и на сайте Kazan Expo. А вот относительно самой возможности присутствия на площадке — сейчас рассматривать ее мы будем только индивидуально. Мы фиксируем полную продажу всех стендов. И если появятся еще заинтересованные лица, нам придется менять экспоплан. В текущем экспоплане все места на выставке проданы, наш план выполнен на 100%, мы полностью сформировали выставочное пространство. Если еще кто-то решит в последний момент принять участие — будем индивидуально смотреть, определять локацию. Для этого нужно будет вести не просто диалог, а общение со всеми заинтересованными компаниями, стенды которых, возможно, придется подвинуть.

— А как для тех, кто решит поучаствовать в качестве посетителя? Вход будет платный? Требуется ли предварительная аккредитация?

— Аккредитация, безусловно, будет необходима. Традиционно на наших мероприятиях вход для посетителей бесплатен. Я считаю, это важно с социальной точки зрения. Мы — некоммерческая организация, которая несет большую социальную функцию, и каждая наша выставка носит в том числе и образовательный, и ознакомительный характер. Традиционно нас посещает большое количество молодых людей, многие мероприятия посещают школьники с профориентационными целями. Так что любой посетитель может прийти на выставку, пройдя предварительную регистрацию и получив бейдж посетителя.

Зарегистрироваться несложно: это можно сделать как онлайн на сайте выставки, так и очно, приехав на Kazan Expo в дни выставки.

Мы — некоммерческая организация, которая несет большую социальную функцию, и каждая наша выставка носит в том числе и образовательный, и ознакомительный характер



— Некоторая отдаленность от города может смутить некоторых посетителей. Как можно будет до вас добраться? Будут ли организованы шаттлы, как в прошлом году?

— Опыт проведения «Города будущего» и многочисленных концертов на площадке Kazan Expo постепенно приводит нас к выводу о том, что отдаленность перестала быть проблемой для горожан. Тем не менее мы организуем шаттлы от станции метро «Проспект Победы» для того, чтобы гости могли приехать на выставку или на мероприятия форума. Кроме того, добраться до выставочного центра от центрального железнодорожного вокзала, как всегда, можно на электричке.