Специализированная выставка «TatEnergyExpo»

С 03 по 05 апреля 2024 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, в рамках которого пройдет одна из крупнейших энергетических выставок России — специализированная выставка «TatEnergyExpo».

Традиционно форум пройдет при поддержке Правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан» и АНО «Казань Экспо».

На протяжении трех дней лидеры рынка, главы регионов России, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли и промышленности, представители научного, экспертного и бизнес сообществ смогут обсудить актуальные вопросы отрасли, возможности расширения и укрепления взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества, способствующих динамичному развитию отрасли.

Одной из приоритетных и ключевых задач форума является привлечение молодого поколения к энергетической отрасли. В рамках мероприятия пройдут презентации кадрового потенциала ведущих компаний топливно-энергетического комплекса.

Результаты форума будут иметь важную практическую направленность, способствовать развитию эффективного отраслевого диалога и запуску новых перспективных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках форума в павильоне МВЦ «Казань Экспо» традиционно пройдет специализированная выставка «TatEnergyExpo». Более 100 отечественных и зарубежных экспонентов представят современное оборудование, импортозамещающие технологии и решения, отвечающие задачам и трендам развития энергетического сектора экономики.

Тематические разделы выставки:

Энергетика и энергосбережение

Возобновляемые и альтернативные энергосистемы, вторичное использование энергии

Энергетическое машиностроение, оборудование, технологии

Теплоснабжение

Энергосберегающее отопление. Котлы, горелки, вспомогательное инженерное оборудование

Приборы учета, измерений и мониторинга энергосбережения и потребления топливно-энергетических ресурсов

Средства передачи и распределения электро- и теплоэнергии. Электротехника

Системы газоснабжения и оборудование для газоснабжения

Светотехника. Электротехническое и энергосберегающее оборудование

Безопасность энергообъектов

Проектирование, инжиниринг и автоматизация промышленных объектов энергетики и систем энергосбережения

Индустриальные информационные технологии, промышленная автоматизация, цифровые решения и программное обеспечение

Научно-исследовательские и проектные разработки

В 2023 году выставка «ТatEnergyExpo-2023» собрала на площади более 5000 кв. м стенды 75 компаний — представителей Республики Беларусь и 16 регионов России. По данным опроса, 81% экспонентов «ТatEnergyExpo-2023» нашли новых партнёров и клиентов, а каждая третья компания заключила выгодные контракты. По результатам проведенной независимой экспертизы выставочной статистики за три дня работы «ТatEnergyExpo-2023» в выставке приняли участие 4439 уникальных посетителей.