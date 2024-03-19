День в истории 19 марта: Назарбаев покинул пост президента Казахстана, в Казани умер Василий Сталин
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 марта 2024 года
18 марта премьер-министр России Михаил Мишустин проведет стратегическую сессию по вопросу «Стратегия пространственного развития». Сегодня отмечаются День моряка-подводника, Всемирный день социальной работы, Международный день клиента. Пять лет назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший республикой почти 30 лет, во время обращения к жителям страны объявил об отставке, 62 года назад в Казани умер сын Иосифа Сталина Василий Джугашвили, 550 лет назад приняли первый в истории закон о защите авторского права. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет стратегическую сессию по вопросу «Стратегия пространственного развития».
- Брифинг в кабмине РТ на тему: «Об итогах реализации инновационного проекта «Иннополис» в 2023 году и планах по развитию на 2024 год».
Кто родился: Альберт Шиабиев и Ренат Валиуллин
- 1930 — советский оперный певец (бас), народный артист СССР Борис Штоколов (скончался 6 января 2005 года). Его называли Шаляпиным советских времен.
- 1949 — советский и российский эстрадный певец, актер, народный артист России Валерий Леонтьев.
- 1950 — советская и российская народная и эстрадная певица, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
- 1970 — председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев.
- 1972 — постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2015—2024 годах, руководитель исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.
Кто скончался: Василий Сталин и Виктор Ерин
- 1906 — русский морской офицер, революционер Петр Шмидт (родился 17 февраля 1867 года). Один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Известен как лейтенант Шмидт. В честь него названа улица в Казани.
- 1916 — русский исторический живописец Василий Суриков (родился 24 января 1848 года). Главные картины — «Утро стрелецкой казни при Петре Великом», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка, из сибирского быта», «Ермак» и т. д.
- 1962 — генерал-лейтенант авиации, сын Иосифа Сталина Василий Джугашвили (родился 24 марта 1921 года). Скончался в Казани, будучи в ссылке, от отравления алкоголем и тромбофлебита, похоронен на Арском кладбище.
- 2018 — министр внутренних дел России в 1992—1995 годах, генерал армии, Герой Российской Федерации Виктор Ерин (родился 17 января 1944 года). Уроженец Казани.
- 2023 — татарский певец, народный артист ТАССР Эмиль Заляльдинов (родился 2 июля 1933 года).
Праздники: день подводника и клиента
- День моряка-подводника. Установлен приказом главкома ВМФ от 15 июля 1996 года и приурочен к дате включения в классификацию судов военного флота нового типа кораблей — подводных лодок — и создания подводных сил.
- Всемирный день социальной работы. Отмечается ежегодно в третий вторник марта по инициативе Международной федерации социальных работников и Международной ассоциации школ социальной работы.
- Международный день клиента. Неофициальный праздник, который впервые отметили 19 марта 2010 года.
События в истории: первое ограбление банка в США, режим повышенной готовности из-за коронавируса в Татарстане
- 1474 — в Венеции приняли закон об охране изобретений. Он стал первым в мире законом о защите авторского права.
- 1831 — в США произошло первое банковское ограбление в истории страны. В этот день английский иммигрант Эдвард Смит украл из хранилища «Ситибанка» в Нью-Йорке $245 тысяч.
- 1899 — в Санкт-Петербурге открылась первая станция скорой медицинской помощи.
- 1922 — в Москве на улице Шаболовка завершилось строительство самой высокой на тот момент в стране 160-метровой Шуховской башни.
- 1953 — впервые по телевидению была показана церемония вручения премии «Оскар».
- 1970 — прошла Эрфуртская встреча на высшем уровне, первые переговоры на уровне глав правительств ГДР и ФРГ.
- 1999 — произошел взрыв на Центральном рынке Владикавказа. В результате теракта 52 человека погибли, 168 человек получили ранения.
- 2003 — президент США Джордж Буш-младший объявил ультиматум Саддаму Хусейну, фактически возвестив о начале войны против Ирака.
- 2016 — ночью 19 марта самолет Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, при заходе на посадку рухнул на землю. Погибли все находившиеся в нем 62 человека — 55 пассажиров и 7 членов экипажа.
- 2019 — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший республикой почти 30 лет, во время обращения к жителям страны объявил о своем уходе. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.
- 2020 — президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Аналогичный режим ввели во всех регионах России.
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