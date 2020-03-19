В Татарстане ввели режим повышенной готовности для органов управления

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РТ. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Режим введен с 19 марта и до особого распоряжения.

Также кабмину РТ поручено обеспечить принятие мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Татарстане действует особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля.