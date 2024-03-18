Мастера закулисья

В выставочном зале Нацбиблиотеки Татарстана открылась выставка Казанского театрального училища о труде театральных художников

Фото: Максим Платонов

Выставка «Мир за сценой. Из прошлого в будущее» создана Казанским театральным училищем в Национальной библиотеке Татарстана. Целью организаторов было привлечь внимание к работе костюмеров, гримеров, бутафоров, светорежиссеров — словом, труженников театра, традиционно остающихся в тени. Ради этого из фондов училища представили работы педагогов и студентов театрально-декорационного отделения.

«Мы накопили так много и так хотелось этим поделиться»

— Эта выставка должна была случиться. Мы накопили так много и так хотелось этим поделиться. Когда вы приходите в театр, кого вы видите на сцене? Артистов, режиссеров. А вот того, кто создает эту магию театра, не видите. Сегодня эти люди должны выйти из тени, — с такими словами обратилась к посетителям на церемонии открытия выставки директор Казанского театрального училища Руфина Тазетдинова.



Экспозицию открывают картины и гравюры Татьяны Зуевой — основательницы художественного направления в училище. В то же время на выставке представлены не только творения признанного профессионала из фонда, но и результаты становления молодых художников. «Это творческий процесс, который демонстрирует период ученичества, когда люди овладевают профессией, когда они абсолютно открыты для всех новаций, абсолютно свободны внутренне», — рассказала директор училища.

Центральный элемент экспозиции — древо жизни, плодами которого стали творения студентов училища. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как пояснили организаторы, экспонаты представлены последовательно. Сначала эскизы, с которых начинается любая работа. Затем — варианты росписи фона сцены. Чтобы выпустить на нее актеров, их нужно одеть и загримировать, поэтому далее посетители могут посмотреть на костюмы, маски, постижерные изделия, такие как парики и накладки, бутафорское оружие и другой реквизит. Видеоинсталляции на стенах зала призваны продемонстрировать умения светорежиссеров.

Центральный элемент экспозиции — древо жизни, плодами которого стали творения студентов училища.

— Дерево жизни — это соединение горнего и дольнего, высокого и низкого. В этих профессиях которым мы учим, как раз и зафиксировано отточенное мастерство с одной стороны и вдохновение и творчество, которые ведут к созданию художественного образа, с другой, — отметила Руфина Тазетдинова.

Интерес у посетителей вызвал стенд с куклами в костюмах. Как объяснила преподаватель училища Ирина Григорьянц, студенты шьют миниатюрные платья не для забавы. Так они учатся самостоятельно конструировать сложные исторические костюмы: разобравшись с мини-версией, приступают к полноценной.

На примере миниатюрных платьев начинающие художники учатся самостоятельно конструировать сложные исторические костюмы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Универсальные художники

Присутствовавший на вернисаже заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов выразил надежду, что выставка привлечет внимание молодежи к профессии театрального художника. Таких специалистов в республике готовят не первый десяток лет. Выставка приурочена к 60-летию основания художественного направления в Казанском театральном училище.

Это единственное в России отделение, где готовят всех художников театральной жизни: и гримеров, и костюмеров, и бутафоров, и светорежиссеров, подчеркнула педагог художников-костюмеров Рушания Мусина. По ее словам, училище выпускает настоящих универсалов.

— Актеры выпускаются ежегодно, их очень много по всей стране. Художественное отделение, такое как в нашем театральном училище, есть далеко не везде. Например, ГИТИС набрал курс костюмеров. Они один поток выпустили и пришли к выводу, что это очень сложно, — рассказала она.

Выпускники Казанского художественного училища есть практически во всех театрах города: Камаловском, Тинчуринском, Качаловском, ТЮЗе… .. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Студенты осваивают целый ряд компетенций, добавила Ирина Григорьянц. Например, гримеры не только умеют делать макияж, но и владеют постижерным делом, то есть изготавливают парики и другие волосяные изделия, выступают в роли парикмахера, а еще готовят театральные маски.

Выпускники училища есть практически во всех театрах города: Камаловском, Тинчуринском, Качаловском, ТЮЗе… Они могут работать на шоу, в цирках или в кинематографе. Востребованы казанские специалисты и в лучших театрах России. Например, ученица Ирины Григорьянц Анна Нестерова трудится в «Современнике». Еще одно ее выпускница работала в МХАТе, а затем ушла в кино.



1 / 47 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов