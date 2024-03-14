Трагическая история создателя «Алифбы» и жизнь куратора восстановления Лисичанска

Минкульт республики распределил субсидии на съемки кино

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой министерства культуры РТ

Перед празднованием столетия «Татаркино» в Галерее современного искусства прошел питчинг кинопроектов на соискание субсидий. Замглавреда «Реального времени» Радиф Кашапов посетил его в качестве участника и понял, что надо учиться и учиться. А также узнал, что в будущем году мы увидим фильм по сказке Каюма Насыри и историю жизни вице-премьера РТ Евгения Варакина.

Как жил создатель «Алифбы»

Последние три года презентация проходит публично — то есть и жюри, и коллеги могут оценить, что за фильмы представлены, как о них рассказывают инициаторы. При этом и жюри бывает разным. В этот раз оценивать работы стали гости юбилейного концерта в Татфилармонии — они приехали заранее.

Стабильно Министерство культуры выделяет раз в год 8 млн рублей. Основное сетование кинематографистов — этого мало. Поэтому, выходя на защиту, многие говорили: буду искать и другие источники финансирования, в зависимости от средств буду снимать по-разному.

К примеру, глава Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров представил проект «Алифба», который заявлялся сразу в двух номинациях: «Фильм-демонстрация объектов нематериального культурного наследия Республики Татарстан» и «Фильм, посвященный письменному наследию народов Республики Татарстан». Выиграл во втором.

«Алифба» рассказывает о сложной судьбе одного из создателей татарского букваря Салея Вагизова. Он рос сиротой, воевал, 15 лет сидел по обвинению НКВД в ГУЛАГе. И только после этого выиграл с супругой Рамзией конкурс на создание учебника для первого класса.

Субъективное ощущение: защищать проект перед приезжей аудитории гораздо сложнее. С одной стороны, это возможность проверить проект на масштабность: нужен ли он за пределами Татарстана? С другой стороны, сами заявленные темы порой диктовали локальный подход, так что участникам приходилось «добивать» презентацию мини-лекциями. Пожалуй, проще всего было Юниру Аминеву, директору киностудии «Башкортостан». Он даже проверил одного из заявителей на знание темы, спросив, сколько струн у татарской домбры.

Ильдар Ягафаров предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой министерства культуры РТ

Будет фильм про Евгения Варакина

Понятно все было, к примеру, с проектом фильма «Назначение». Он выиграл миллион. Активно снимающий в зоне СВО Алексей Барыкин решил сделать фильм про Евгения Варакина, который, некоторое время поработав в префектуре «Старый город», полетел работать куратором восстановления Лисичанска в статусе вице-премьера Татарстана. Как Барыкин охарактеризовал Варакина — это руководитель ЖКХ, которого направили на совершенно новую должность. По словам режиссера, уже через две недели после освобождения Лисичанска префекта, что называется, «бросили» на новый объект. Жюри настолько зацепила идея, что они начали искать способы помочь Барыкину не только деньгами, но и найти кадры.

Что отметили члены жюри — в этом году сами проекты звучали интереснее. Самым занимательным стало состязание двух будущий фильмов о пребывании Пушкина в Казани. Марина Галицкая, лишь в конце упомянувшая, что картину будет снимать победитель «Киношока» с лентой «Пувырга» Влад Петров, представила героя фильма. Гидом по пушкинской Казани будет современный поэт Василь Сафаргалеев. А тот начал читать стихи.

С другой стороны, режиссер Андрей Живаго сделал нарратором проекта кота, которого сравнивал с Баюном (хотя на референсах на нас смотрел мохнатый герой Миядзаки). В какой-то момент от жюри поступила реплика: зачем искать кота, если вот, стоит продюсер Тимур Нуртдинов, идеально на эту роль попадающий.

В некоторых номинациях был только один проект. Это, конечно, не означало автоматическую победу. Скажем, на короткометражку о детских и подростковых студиях жюри решило 500 тысяч не давать и провести по этой номинации отдельный конкурс.

Тимур Нуртдинов, Андрей Живаго. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Мультик про хана Алмуша

А вот два миллиона (это наибольшая сумма среди субсидий) было решено отдать проекту «Байдек» режиссера Марселя Махмутова по одной из сказок Каюма Насыри. К слову, он не рассказывал, какими проектами занимался ранее (хотя это один из активных деятелей театра и кино). Но жюри явно зацепила не только фигура сценариста Альберта Шакирова, но и изначальная концепция по смешению театрального спектакля и кинопостановки.

Айдар Гайнуллин, обучающийся в киношколе, заявился с проектом фильма «Алга?» в номинации о семейных ценностях. Правда, он честно заявил, что городскую и сельскую татарскую семью, которые хочет снимать, а потом еще и сравнить, пока не нашел. Но жюри решило выделить ему на эту затею полмиллиона.

Традиционно в анимации на питчинг заявился «Татармультфильм». Продюсер Азат Ганиев указал, что одного миллиона на 10-минутный фильм о хане Алмуше им вполне хватит: они сейчас делают серию мультфильмов о Болгаре: фоны и герои в целом готовы. Покажут они его уже к форуму БРИКС.

— А успеете? — засомневались в жюри.

— Ну у нас работают 50 человек, — ответствовал продюсер.

Фонд сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой заявился с фильмом, собственно, о столетии татарского кинематографа (интересно, кстати, что такого фильма о круглой дате еще нет!). Из-за того, что на него просили полмиллиона, нелегко пришлось последнему заявителю. Фонд «Детские надежды» решил снимать социальные ролики о профилактике правонарушений, терроризма, о важности ПДД, но планировал сделать четыре ролика по 2 минуты.

— Как же так, 500 тысяч на 25 минут. И 500 тысяч — на 8 минут! — обсуждали в жюри.

Режиссер Ирина Локтева спокойно пыталась убедить, что, скажем, сто тысяч на такой ролик — вполне нормально.

14 проектов кажутся небольшой цифрой для татарстанского киносообщества. Как пояснил Барыкин, который продолжает преподавать в институте культуры, объяснить это можно тем, что для заявки нужно НКО.

— Там было много наших ребят! — говорит Барыкин. — Андрей Живаго, который выиграл фильм про Пушкина, — студент пятого курса драматургии КазГИК, и вся его команда — тоже наши ребята. В командах практически всех питчинговавших есть наши выпускники.

Азат Ганиев Радиф Кашапов/realnoevremya.ru





Смотрите… нет, не кино. Другие презентации!

— Все презентации, к сожалению, были невысокого уровня, — отметила генеральный директор продюсерского центра «Хорошо продакшн» Наталья Иванова. — Они не давали представления ни о проекте, ни о студии, ни о том, что вы делали прежде. Многие приходили, не зная кто у них будет героем.

Она посоветовала учиться с помощью интернета и смотреть другие питчинги: «Подключайтесь, смотрите, все открыто. Посмотрите, как люди презентуют свои проекты».

— Министерство культуры должно чуть-чуть доработать условия, — сказала директор Центрального Дома кинематографистов Екатерина Головня. — Когда мы берем ваш проект, нам недостаточно только синопсиса. Мы хотим увидеть кто вы, сколько делали картин, в каком жанре до этого вы работали. Мы знаем, что молодые могут волноваться. Но когда мы задаем вопросы о жанре, хронометраже и видим ваше недоумение, то мы сами теряемся — насколько вы справитесь с фильмом?

Откуда еще взять денег? Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин напомнил, что 11 марта их фонд объявил прием заявок на конкурс «Россия — взгляд в будущее». Общий бюджет — 150 миллионов рублей. Половина — на поддержку полнометражных документальных фильмов и киноальманахов хронометражем 75—90 минут, еще половина — на создание короткометражных неигровых картин продолжительностью 15—25 минут. К слову, фильмы потом обещают показать по федеральным каналам.