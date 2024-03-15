День в истории 15 марта: татарстанская ДРКБ вошла в Книгу рекордов, старт выборов президента России
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 марта 2024 года
15 марта стартуют восьмые выборы президента России, которые продлятся до 17 марта. Также сегодня отмечаются Всемирный день прав потребителей и Всемирный день сна. Год назад впервые в истории медицины Татарстана республиканская больница — ДРКБ — вошла в Книгу рекордов России, пять лет назад произошла стрельба в мечетях Новой Зеландии, 215 лет назад согласно указанию императора Александра I в Казани было решено построить «особый военный госпиталь на 300 человек». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Старт восьмых выборов президента России. Согласно решению ЦИК, они пройдут с 15 по 17 марта. Российский лидер избирается на шесть лет — до 2030 года. Инаугурация избранного президента намечена на 7 мая. Кандидатами являются Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
- Открытие выставки «Мир за сценой. Из прошлого в будущее» в Нацбиблиотеке.
- Раис РТ Рустам Минниханов встретится с иностранными делегатами Всемирного фестиваля молодежи (около 100 человек из 50 стран).
Кто родился: создатель вакцины против чумы и первый Нобелевский лауреат по физиологии и медицине
- 1854 — немецкий врач, бактериолог, иммунолог, серолог, создатель противодифтерийной сыворотки Эмиль Адольф фон Беринг (скончался 31 марта 1917 года). Лауреат первой в истории Нобелевской премии по физиологии и медицине.
- 1860 — русский и французский бактериолог, иммунолог и эпидемиолог Владимир Хавкин (скончался 26 октября 1930 года). Создатель первых вакцин против чумы и холеры.
- 1862 — татарский религиозный и общественный деятель, публицист Габдулла Апанаев (скончался 25 июня 1919 года).
- 1916 — советский химик Аркадий Пудовик (скончался 23 февраля 2006 года). Почетный житель Казани — работал на казанских заводах и в Казанском университете, в том числе деканом химического факультета.
- 1930 — советский и российский физик Жорес Алферов (скончался 1 марта 2019 года). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Нобелевской премии за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Благодаря его исследованиям мир получил мобильные телефоны, проигрыватели компакт-дисков, светодиоды, солнечные батареи, лазеры на квантовых точках, волоконно-оптические линии связи и др.
- 1967 — руководитель — главный эксперт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ» Ригель Низамов.
Кто скончался: Гай Юлий Цезарь
- 44 до н.э. — древнеримский государственный и политический деятель Гай Юлий Цезарь. Считается одним из величайших полководцев в истории человечества.
- 1998 — американский врач-педиатр, автор популярных книг по уходу за ребенком Бенджмани Спок (родился 2 мая 1903 года).
- 2021 — родоначальник автомобильного спорта в Татарстане и один из основоположников отечественного автокросса Аркадий Дадаев.
Праздники: день прав потребителей и защиты бельков
- Всемирный день прав потребителей, или Всемирный день защиты прав потребителей. Учрежден ОНН в честь годовщины выступления американского президента Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году. Тогда он сформулировал четыре основных права потребителя — право на безопасность, право на информацию, право на выбор, право быть услышанным. Отмечать праздник начали в 1983 году.
- Всемирный день сна. Ежегодный праздник, проводимый в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Впервые он прошел 14 марта 2008 года по инициативе Международной ассоциации медицины сна.
- Международный день защиты бельков (детеныши гренландского тюленя). Установлен по инициативе Международного фонда защиты животных.
- День Конституции Республики Беларусь. Государственный праздник, учрежденный президентом в 1998 году. Сама Конституция была принята 15 марта 1994 года.
События в истории: в США запатентовали эскалатор, в Саудовской Аравии обнаружили нефть, в Казани впервые выступил Федор Шаляпин
- 1809 — согласно указанию императора Александра I в Казани было решено построить «особый военный госпиталь на 300 человек».
- 1818 — началась работа по подготовке проекта первой русской конституции — «Государственной уставной грамоты Российской империи».
- 1892 — американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор.
- 1897 — состоялось первое выступление Федора Шаляпина в Казани. Певец дал два концерта на сцене городского театра.
- 1917 — император Николай II подписал «Манифест об отречении от Престола Государства Российского и о сложении с Себя Верховной власти». В этот же день он был заключен под стражу.
- 1938 — в Саудовской Аравии обнаружили первую нефть, благодаря чему она превратилась из беднейшего государства в одну из самых богатых стран мира. Сегодня на территории Саудовской Аравии расположена примерно одна пятая часть от общемировых нефтяных запасов.
- 1946 — Совнарком СССР был преобразован в Совет Министров СССР. Закон о преобразовании союзного правительства также предусматривал переименование подведомственных Правительству СССР союзных органов. Соответственно народные комиссариаты СССР были переименованы в министерства СССР, а наркомы — в министров.
- 1985 — зарегистрирован первый домен в зоне .com. Речь о symbolics.com.
- 1990 — на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР Председатель Верховного Совета Михаил Сергеевич Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом.
- 2005 — в Иерусалиме был открыт новый музей истории Холокоста, названный Яд Вашем.
- 2017 — депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон о возможности участия во всероссийской переписи населения через интернет.
- 2018 — ректором КНИТУ-КХТИ стал экс-гендиректор технопарка «Идея» Сергей Юшко. Он был в должности с июня 2020 года — его обвиняли в особо крупном мошенничестве. В январе 2023-го Юшко оправдали.
- 2019 — стрельба в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии. Нападения начались в мечети «Аль-Нур» в пригороде Риккартон и продолжились в Исламском центре Линвуд. Погибли более 50 человек.
- 2022 — Вооруженные силы России в рамках СВО взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.
- 2022 — Министерство иностранных дел России объявило о введении первых персональных ограничений в отношении американских чиновников в ответ на санкции против президента России Владимира Путина и других. Санкции ввели против американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список также попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.
- 2023 — в соседней с Татарстаном Чувашии двое граждан заразились сибирской язвой.
- 2023 — впервые в истории медицины Татарстана республиканская больница — ДРКБ — вошла в Книгу рекордов России. Врачи провели операцию по удалению врожденной истинной аневризмы левой плечевой артерии двухмесячному ребенку весом чуть более 5 килограммов. В мировой литературе описано лишь 14 случаев подобных операций у детей. Минимальный возраст пациента, которому проводилась подобная операция, составлял 6 месяцев.
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