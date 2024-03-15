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День в истории 15 марта: татарстанская ДРКБ вошла в Книгу рекордов, старт выборов президента России

07:00, 15.03.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 марта 2024 года

День в истории 15 марта: татарстанская ДРКБ вошла в Книгу рекордов, старт выборов президента России
Фото: Реальное время

15 марта стартуют восьмые выборы президента России, которые продлятся до 17 марта. Также сегодня отмечаются Всемирный день прав потребителей и Всемирный день сна. Год назад впервые в истории медицины Татарстана республиканская больница — ДРКБ — вошла в Книгу рекордов России, пять лет назад произошла стрельба в мечетях Новой Зеландии, 215 лет назад согласно указанию императора Александра I в Казани было решено построить «особый военный госпиталь на 300 человек». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Старт восьмых выборов президента России. Согласно решению ЦИК, они пройдут с 15 по 17 марта. Российский лидер избирается на шесть лет — до 2030 года. Инаугурация избранного президента намечена на 7 мая. Кандидатами являются Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
Старт восьмых выборов президента России, они пройдут с 15 по 17 марта. предоставлено realnoevremya.ru ЦИК РТ
  • Открытие выставки «Мир за сценой. Из прошлого в будущее» в Нацбиблиотеке.
  • Раис РТ Рустам Минниханов встретится с иностранными делегатами Всемирного фестиваля молодежи (около 100 человек из 50 стран).

Кто родился: создатель вакцины против чумы и первый Нобелевский лауреат по физиологии и медицине

  • 1854 — немецкий врач, бактериолог, иммунолог, серолог, создатель противодифтерийной сыворотки Эмиль Адольф фон Беринг (скончался 31 марта 1917 года). Лауреат первой в истории Нобелевской премии по физиологии и медицине.
  • 1860 — русский и французский бактериолог, иммунолог и эпидемиолог Владимир Хавкин (скончался 26 октября 1930 года). Создатель первых вакцин против чумы и холеры.
  • 1862 — татарский религиозный и общественный деятель, публицист Габдулла Апанаев (скончался 25 июня 1919 года).
  • 1916 — советский химик Аркадий Пудовик (скончался 23 февраля 2006 года). Почетный житель Казани — работал на казанских заводах и в Казанском университете, в том числе деканом химического факультета.
  • 1930 — советский и российский физик Жорес Алферов (скончался 1 марта 2019 года). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Нобелевской премии за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Благодаря его исследованиям мир получил мобильные телефоны, проигрыватели компакт-дисков, светодиоды, солнечные батареи, лазеры на квантовых точках, волоконно-оптические линии связи и др.
  • 1967 — руководитель — главный эксперт ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ» Ригель Низамов.

Кто скончался: Гай Юлий Цезарь

  • 44 до н.э. — древнеримский государственный и политический деятель Гай Юлий Цезарь. Считается одним из величайших полководцев в истории человечества.
  • 1998 — американский врач-педиатр, автор популярных книг по уходу за ребенком Бенджмани Спок (родился 2 мая 1903 года).
  • 2021 — родоначальник автомобильного спорта в Татарстане и один из основоположников отечественного автокросса Аркадий Дадаев.

Праздники: день прав потребителей и защиты бельков

  • Всемирный день прав потребителей, или Всемирный день защиты прав потребителей. Учрежден ОНН в честь годовщины выступления американского президента Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году. Тогда он сформулировал четыре основных права потребителя — право на безопасность, право на информацию, право на выбор, право быть услышанным. Отмечать праздник начали в 1983 году.
  • Всемирный день сна. Ежегодный праздник, проводимый в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Впервые он прошел 14 марта 2008 года по инициативе Международной ассоциации медицины сна.
Всемирный день сна. Шакирова Галия / realnoevremya.ru
  • Международный день защиты бельков (детеныши гренландского тюленя). Установлен по инициативе Международного фонда защиты животных.
  • День Конституции Республики Беларусь. Государственный праздник, учрежденный президентом в 1998 году. Сама Конституция была принята 15 марта 1994 года.

События в истории: в США запатентовали эскалатор, в Саудовской Аравии обнаружили нефть, в Казани впервые выступил Федор Шаляпин

  • 1809 — согласно указанию императора Александра I в Казани было решено построить «особый военный госпиталь на 300 человек».
  • 1818 — началась работа по подготовке проекта первой русской конституции — «Государственной уставной грамоты Российской империи».
  • 1892 — американский изобретатель Джесс Рено запатентовал первый эскалатор.
  • 1897 — состоялось первое выступление Федора Шаляпина в Казани. Певец дал два концерта на сцене городского театра.
Федор Шаляпин. Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • 1917 — император Николай II подписал «Манифест об отречении от Престола Государства Российского и о сложении с Себя Верховной власти». В этот же день он был заключен под стражу.
  • 1938 — в Саудовской Аравии обнаружили первую нефть, благодаря чему она превратилась из беднейшего государства в одну из самых богатых стран мира. Сегодня на территории Саудовской Аравии расположена примерно одна пятая часть от общемировых нефтяных запасов.
  • 1946 — Совнарком СССР был преобразован в Совет Министров СССР. Закон о преобразовании союзного правительства также предусматривал переименование подведомственных Правительству СССР союзных органов. Соответственно народные комиссариаты СССР были переименованы в министерства СССР, а наркомы — в министров.
  • 1985 — зарегистрирован первый домен в зоне .com. Речь о symbolics.com.
Сегодня в доменной зоне .com зарегистрировано более 150 миллионов сайтов. Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • 1990 — на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР Председатель Верховного Совета Михаил Сергеевич Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом.
  • 2005 — в Иерусалиме был открыт новый музей истории Холокоста, названный Яд Вашем.
  • 2017 — депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон о возможности участия во всероссийской переписи населения через интернет.
  • 2018 — ректором КНИТУ-КХТИ стал экс-гендиректор технопарка «Идея» Сергей Юшко. Он был в должности с июня 2020 года — его обвиняли в особо крупном мошенничестве. В январе 2023-го Юшко оправдали.
Гособвинитель запросила для подсудимого 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru
  • 2019 — стрельба в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии. Нападения начались в мечети «Аль-Нур» в пригороде Риккартон и продолжились в Исламском центре Линвуд. Погибли более 50 человек.
  • 2022 — Вооруженные силы России в рамках СВО взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.
  • 2022 — Министерство иностранных дел России объявило о введении первых персональных ограничений в отношении американских чиновников в ответ на санкции против президента России Владимира Путина и других. Санкции ввели против американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список также попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.
МИД России объявило о введении первых персональных ограничений в отношении американских чиновников. Демина Татьяна / realnoevremya.ru
  • 2023 — в соседней с Татарстаном Чувашии двое граждан заразились сибирской язвой.
  • 2023 — впервые в истории медицины Татарстана республиканская больница — ДРКБ — вошла в Книгу рекордов России. Врачи провели операцию по удалению врожденной истинной аневризмы левой плечевой артерии двухмесячному ребенку весом чуть более 5 килограммов. В мировой литературе описано лишь 14 случаев подобных операций у детей. Минимальный возраст пациента, которому проводилась подобная операция, составлял 6 месяцев.
    Дарья Пинегина
    ОбществоИстория Татарстан
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