Ушел из жизни родоначальник татарстанского автомобильного спорта Аркадий Дадаев

Сегодня, 15 марта, на 86-ом году жизни умер родоначальник автомобильного спорта в Татарстане и один из основоположников отечественного автокросса Аркадий Дадаев. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Причина его смерти не уточняется. Аркадий Николаевич был родоначальником гонок в Рязани и бессменным организатором популярного среди советских спортсменов автокросса «День Победы». Был тренером сборных РСФСР по автокроссу и автомногоборью. В последние двадцать лет делом жизни Аркадия Дадаева стало становление и развитие автомобильного спорта в Татарстане.

Вчера стало известно о смерти тренера альметьевской хоккейной школы Вячеслава Романова. Это произошло после матча «Нефтехимик-2005» — «Нефтяник-2005».

