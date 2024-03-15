«Крылья Казани»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Фондом памяти Михаила Девятаева

В феврале исполнилось 79 лет величайшему подвигу Героя Советского Союза, летчика-истребителя Михаила Девятаева. Всего с 1941 года он произвел 180 боевых вылетов, в которых лично сбил девять самолетов противника. Мировая история навсегда сохранит память о его исключительном профессионализме и храбром сердце, под бешеный стук которого он смог завести неизвестный ему бомбардировщик «Хенкель-111» без специальных знаний и практики управления немецкой техникой. На нем вместе с товарищами ему удалось совершить побег из лагеря смертников на острове Узедом, где в ракетном центре Пенемюнде шли разработки нового оружия Третьего рейха — крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2».

К дате знаменитого подвига мы подготовили интервью с его старшим сыном Александром Девятаевым. Он рассказал, что легендарный летчик был не только Героем, но и гениальным человеком, отцом, а также почетным гражданином своего любимого города Казани, которая стала ему второй малой Родиной.

— Александр Михайлович, вы стали основателем Фонда памяти Михаила Девятаева, много занимаетесь музейной и просветительской работой. По вашим наблюдениям, интерес к истории угасает?

— Люди помнят все меньше, и это неизбежно. Лица и голоса ушедшей эпохи становятся воспоминаниями даже для старшего поколения, а для детей — тем более. Я считаю своей миссией рассказывать не только об отце, но и как можно больше говорить о силе подвигов того времени. О героизме и одновременно несвойственной современному человеку скромности, которой обладали выдающиеся личности. Это одна из целей Фонда.

— Труды музеев и патриотических организаций невозможно переоценить, но сегодня у нас все меньше возможностей прикоснуться к подлинной истории. Каково это — быть сыном Героя, наблюдая его жизнь с первого ряда?

— Это большая ответственность и великая ноша. Когда я преподавал (А. Девятаев профессор медуниверситета и член-корреспондент Российской академии естественных наук, — прим. ред.), на лекциях почти не рассказывал студентам о своем отце, не делился личным. Полагал, что нет ничего важнее учебы. Но теперь на пенсии я могу всецело посвятить себя сохранению этой памяти, помогаю передавать ее следующим поколениям. Жители Казани должны знать, кто жил на этой земле и гордиться своей историей.

— Хотелось бы больше узнать про Казань времен вашего детства.

— Для меня, старого казанца, архитектурный облик города и его самобытность навсегда останется воспоминанием. Но перемены — обязательная часть нашей жизни. В городе появляются новые дороги и строятся современные дома… Они похожи на ожившие сюжеты из фантастических книг. Мой отец, будучи босоногим мальчишкой, не мог себе такого даже представить!



Семья Девятаевых — дети Алексей, Александр, Нэлли, 1967 год. предоставлено realnoevremya.ru Фондом памяти Михаила Девятаева

Наша семья жила на пересечении улиц Чехова и Лесгафта, недалеко от кинотеатра «Мир». В 2017 году, в день 100-летия со дня рождения Михаила Девятаева, в нем состоялась премьера двух документальных фильмов об отце. За кинотеатром сейчас находится сквер. Кстати, он назван в честь писателя Василия Аксенова, уроженца Казани… Я взрослел среди этих домов и дворов. Шаг за шагом здесь проходила наша жизнь.

— Михаил Петрович жил в Казани много лет. Каким его запомнили люди?

— Казань — это не только сердце Татарстана, но и центр жизни моего отца. Для местных жителей Михаил Девятаев — не просто герой, но и почетный земляк, свой человек.

Впервые он приехал в город в 1934 году учиться на летчика. Часто вспоминал, какой увидел Казань глазами мальчишки — кругом многоэтажные здания, золотые купола церквей и белокаменный Кремль…

— Известно, что в честь «своего человека» в Казани переименована улица Портовая. Почему именно она?

— Эта улица довольно маленькая, но очень важная. Она встречает всех, кто приезжает в Казанский речной порт. Мой отец был настоящим волжанином. Уже во время учебы в техникуме он трудился помощником капитана, а в послевоенное время устроился на работу в порт.

Он вошел в историю речного флота как первый капитан, эксплуатирующий теплоход «Ракета-1». Также он первый управлял знаменитым скоростным пассажирским судном «Метеор». Корабли на подводных крыльях в 1960-е годы выпускались в Зеленодольске на судостроительном заводе и ходили не только по Волге и Каме, но и по всей стране.

Михаил Девятаев на «Метеоре» с практикантами. предоставлено realnoevremya.ru Фондом памяти Михаила Девятаева

Один из «Метеоров» установили около здания Казанского речного техникума, где папа учился до войны. Теперь он входит в Институт морского и речного флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева. Мероприятие приурочили к 100-летию техникума. Сегодня учреждению исполнилось уже 120 лет.

— Как еще увековечена память о вашем отце в Казани? Что названо его именем?

— В Казани в парке Победы в Пантеоне вокруг Вечного огня установлена табличка Михаила Девятаева. На доме по адресу: Сеченова, 5, где он жил, размещена памятная доска. Слава ушла далеко за пределы Казани: по всей стране школам присваивают его имя, а в Германии воздвигнуто три памятника.

На его родине, в селе Торбеево, открыли Дом-музей Героя Советского Союза М.П. Девятаева. Это одно из самых известных культурно-исторических учреждений Мордовии.



В казанской школе №62, 1958 год. предоставлено realnoevremya.ru Фондом памяти Михаила Девятаева

— Недавно железнодорожную станцию 774 км в Октябрьском районе Зеленодольска переименовали в честь Михаила Девятаева. Там располагается семейная дача?

— Да, он построил ее своими руками. Отец почти все время трудился — не боялся любой работы. Все, за что брался, делал с полной отдачей. Таким его воспитала мать, которая с глубочайшим уважением относилась ко всему, что создано человеком.

— Рядом со станцией им. М.П. Девятаева планируется строительство нового жилого комплекса «ФоРест» для ценителей природы. Ваш отец любил проводить время за городом?

— Эти места славятся красивыми видами и свежим воздухом. Наш дом на берегу Волги сохранил свой первозданный вид и является украшением поселка. Отец родился в крестьянской семье и ему была привита любовь к земле. Работая на ней, он мог отдохнуть душой. Рядом с дачей он высадил сад из яблонь, а еще каштаны, лиственницы, березы и ели… Его руками посажено очень много деревьев!



— В Казани на территории Мультимедийного парка «Россия — Моя история» (3+) в феврале открылась выставка «Девятаев: за гранью невозможного», посвященная вашему отцу. В чем ее основной посыл?

— Прежде всего это правдивая история о том, как деревенский мальчик стал народным героем. Мне хочется верить, что история побега из концлагеря будет передаваться из поколения в поколение как одно из самых легендарных событий Великой Отечественной войны.



— В чем, как вы считаете, феномен Михаила Девятаева?

— Он рассказывал, что, когда впервые поднялся в воздух, у него словно выросли крылья... Думаю, они оставались у него на протяжении всей жизни. Масштаб личности моего отца настолько велик, что я так и не смогу осмыслить его до конца.





Михаил Девятаев с сыном. Реклама. ООО «СЗ 1 Казань». предоставлено realnoevremya.ru Фондом памяти Михаила Девятаева