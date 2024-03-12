День в истории 12 марта: Москва вновь стала столицей России, родился Вадим Шипачев, скончался Олег Табаков
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 марта 2024 года
12 марта раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Альметьевский район. Сегодня отмечаются День работника уголовно-исполнительной системы России и Всемирный день против кибер-цензуры. Два года назад Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, 27 лет назад создан «Татспиртпром», 106 лет назад Москве вернули статус столицы России. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Альметьевский район.
- Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Учитель года Казани».
Кто родился: Тимур Алибаев и Алсу Набиева
- 1863 — русский естествоиспытатель Владимир Вернадский (скончался 6 января 1945 года). Его имя носит Национальная экологическая премия.
- 1981 — османский и турецкий политик, первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк (скончался 10 ноября 1938 года). Известен как основатель современного турецкого государства.
- 1887 — татарский писатель, ученый, общественный деятель Галимджан Ибрагимов (скончался 21 января 1938 года). Одни из самых известных произведений Ибрагимова — «Судьба татарской женщины», «Дети природы», романы «Молодые сердца», «Наши дни». Среди научных работ — «Татарская грамматика» (1911), «Теория литературы» (1916), «Методика преподавания родного языка» (1918). В Казани в честь Ибрагимова назван проспект и Институт языка, литературы и искусства Академии наук Татарстана.
- 1922 — американский писатель Джек Керуак (скончался 21 октября 1969 года). Известен романом «В дороге».
- 1937 — грузинский и российский оперный певец-тенор, педагог, народный артист СССР Зураб Соткилава (скончался 18 сентября 2017 года).
- 1959 — президент Республики Сербской Милорад Додик. Приезжал в Казань на «Игры будущего».
- 1966 — ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) Тимур Алибаев.
- 1979 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва, ректор Российского университета кооперации, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева.
- 1987 — центральный нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев. Лучший бомбардир в истории КХЛ.
- 1988 — директор ГБУ РТ «Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.
Кто скончался: основатель компании The Coca-Cola и отец современного джаза
- 1929 — американский предприниматель Эйза Кэндлер (родился 30 декабря 1851 года). Основатель The Coca-Cola Company.
- 1955 — американский джазовый саксофонист и композитор Чарли Паркер (родился 29 августа 1920 года). Его называют отцом современного джаза.
- 2015 — английский писатель Терри Пратчетт (родился 28 апреля 1948 года). Наибольшую популярность ему принес цикл сатирического фэнтези про Плоский мир.
- 2018 — советский и российский актер, народный артист СССР Олег Табаков (родился 17 августа 1935 года).
Праздники: День работника уголовно-исполнительной системы России и День посадки деревьев в Китае
- День работника уголовно-исполнительной системы России. Установлен указом президент России от 16 ноября 2010 года. Дата связана с тем, что 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.
- Всемирный день против киберцензуры. Неофициальный праздник, учрежденный рядом международных общественных организаций.
- День посадки деревьев в Китае. Дата связана с кончиной 12 марта 1925 года революционера Сунь Ятсена. В этот день проводятся массовые посадки зеленых насаждений.
События в истории: в Казани открылся музей Горького, на АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв
- 1714 — Петр I приказал открыть цифирные школы для обучения математике «малых ребяток из разных чинов».
- 1832 — на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца балерина впервые выступила в пачке.
- 1918 — в Казани вышел первый номер газеты «Эш» («Труд») — первого советского общественно-политического издания на татарском языке.
- 1918 — Москве вернули статус столицы России. Ее перенесли из Петрограда — современного Петербурга.
- 1940 — в Казани открылся литературно-мемориальный музей Максима Горького, который сейчас называют музеем Горького и Шаляпина.
- 1940 — подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской войны, начавшейся 30 ноября 1939 года.
- 1990 — открылся III внеочередной съезд народных депутатов СССР, на котором была отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли коммунистической партии.
- 1997 — создано Государственное унитарное предприятие, объединившее в себя существовавшие в то время ликероводочные предприятия Республики Татарстан. Сейчас оно называется АО «Татспиртпром».
- 1999 — Польша, Чехия и Венгрия официально стали членами НАТО.
- 2011 — на японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения, произошел взрыв.
- 2019 — директором Казанского цирка назначен сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин. Спустя 2 года его уволили после того, как он с ножом в руках пытался вломиться в закрытый кабинет.
- 2022 — португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий в то время за английский клуб «Манчестер Юнайтед», стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
- 2023 — банковские чиновники закрыли нью-йоркский коммерческий банк Signature Bank, что стало третьим по величине банкротством банка в истории США.
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