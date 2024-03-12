Новости общества

12:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории 12 марта: Москва вновь стала столицей России, родился Вадим Шипачев, скончался Олег Табаков

07:00, 12.03.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 марта 2024 года

День в истории 12 марта: Москва вновь стала столицей России, родился Вадим Шипачев, скончался Олег Табаков
Фото: Реальное время

12 марта раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Альметьевский район. Сегодня отмечаются День работника уголовно-исполнительной системы России и Всемирный день против кибер-цензуры. Два года назад Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, 27 лет назад создан «Татспиртпром», 106 лет назад Москве вернули статус столицы России. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Альметьевский район.
  • Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Учитель года Казани».

Кто родился: Тимур Алибаев и Алсу Набиева

  • 1863 — русский естествоиспытатель Владимир Вернадский (скончался 6 января 1945 года). Его имя носит Национальная экологическая премия.
  • 1981 — османский и турецкий политик, первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк (скончался 10 ноября 1938 года). Известен как основатель современного турецкого государства.
  • 1887 — татарский писатель, ученый, общественный деятель Галимджан Ибрагимов (скончался 21 января 1938 года). Одни из самых известных произведений Ибрагимова — «Судьба татарской женщины», «Дети природы», романы «Молодые сердца», «Наши дни». Среди научных работ — «Татарская грамматика» (1911), «Теория литературы» (1916), «Методика преподавания родного языка» (1918). В Казани в честь Ибрагимова назван проспект и Институт языка, литературы и искусства Академии наук Татарстана.
  • 1922 — американский писатель Джек Керуак (скончался 21 октября 1969 года). Известен романом «В дороге».
  • 1937 — грузинский и российский оперный певец-тенор, педагог, народный артист СССР Зураб Соткилава (скончался 18 сентября 2017 года).
  • 1959 — президент Республики Сербской Милорад Додик. Приезжал в Казань на «Игры будущего».
  • 1966 — ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) Тимур Алибаев.
  • 1979 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва, ректор Российского университета кооперации, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева.
  • 1987 — центральный нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев. Лучший бомбардир в истории КХЛ.
  • 1988 — директор ГБУ РТ «Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов.

    Кто скончался: основатель компании The Coca-Cola и отец современного джаза

    • 1929 — американский предприниматель Эйза Кэндлер (родился 30 декабря 1851 года). Основатель The Coca-Cola Company.
    • 1955 — американский джазовый саксофонист и композитор Чарли Паркер (родился 29 августа 1920 года). Его называют отцом современного джаза.
    • 2015 — английский писатель Терри Пратчетт (родился 28 апреля 1948 года). Наибольшую популярность ему принес цикл сатирического фэнтези про Плоский мир.
    • 2018 — советский и российский актер, народный артист СССР Олег Табаков (родился 17 августа 1935 года).

      Праздники: День работника уголовно-исполнительной системы России и День посадки деревьев в Китае

      • День работника уголовно-исполнительной системы России. Установлен указом президент России от 16 ноября 2010 года. Дата связана с тем, что 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.
      • Всемирный день против киберцензуры. Неофициальный праздник, учрежденный рядом международных общественных организаций.
      • День посадки деревьев в Китае. Дата связана с кончиной 12 марта 1925 года революционера Сунь Ятсена. В этот день проводятся массовые посадки зеленых насаждений.

      События в истории: в Казани открылся музей Горького, на АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв

      • 1714 — Петр I приказал открыть цифирные школы для обучения математике «малых ребяток из разных чинов».
      • 1832 — на премьере балета Жана Шнейцхоффера «Сильфида» в Королевской академии музыки и танца балерина впервые выступила в пачке.
      • 1918 — в Казани вышел первый номер газеты «Эш» («Труд») — первого советского общественно-политического издания на татарском языке.
      • 1918 — Москве вернули статус столицы России. Ее перенесли из Петрограда — современного Петербурга.
      • 1940 — в Казани открылся литературно-мемориальный музей Максима Горького, который сейчас называют музеем Горького и Шаляпина.
      • 1940 — подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской войны, начавшейся 30 ноября 1939 года.
      • 1990 — открылся III внеочередной съезд народных депутатов СССР, на котором была отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли коммунистической партии.
      • 1997 — создано Государственное унитарное предприятие, объединившее в себя существовавшие в то время ликероводочные предприятия Республики Татарстан. Сейчас оно называется АО «Татспиртпром».
      • 1999 — Польша, Чехия и Венгрия официально стали членами НАТО.
      • 2011 — на японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения, произошел взрыв.
      • 2019 — директором Казанского цирка назначен сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин. Спустя 2 года его уволили после того, как он с ножом в руках пытался вломиться в закрытый кабинет.
      • 2022 — португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий в то время за английский клуб «Манчестер Юнайтед», стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
      • 2023 — банковские чиновники закрыли нью-йоркский коммерческий банк Signature Bank, что стало третьим по величине банкротством банка в истории США.
        Дарья Пинегина
        Общество Татарстан
        комментарии 0

        комментарии

        Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

        Войти через соцсети
        Свернуть комментарии

        Новости партнеров

        Читайте также

        Новости общества

        12:41 МСК Все новости
        Новости раздела