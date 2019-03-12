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Директором Казанского цирка стал сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин

14:38, 12.03.2019
Директором Казанского цирка стал сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин
Фото: realnoevremya.ru

На должность директора Казанского цирка назначен сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, основными претендентами на последнем этапе стали Сергей Нестеров и Шарифуллин.

Аюпова рассказала, что Нестеров взял самоотвод, так как у него есть свое дело. В результате в конкурсе на вакантную должность победил Шарифуллин, передает ИА «Татар-информ».

Ранее Министерство культуры Республики Татарстан объявило о проведении конкурса на должность директора Казанского цирка. На вакантную должность претендовали Игорь Борисов, Зульфия Калимуллина, Сергей Нестеров, Рушан Сафин и Рамиль Шарифуллин.

Общество Татарстан
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