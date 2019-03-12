Директором Казанского цирка стал сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин

На должность директора Казанского цирка назначен сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, основными претендентами на последнем этапе стали Сергей Нестеров и Шарифуллин.

Аюпова рассказала, что Нестеров взял самоотвод, так как у него есть свое дело. В результате в конкурсе на вакантную должность победил Шарифуллин, передает ИА «Татар-информ».

Ранее Министерство культуры Республики Татарстан объявило о проведении конкурса на должность директора Казанского цирка. На вакантную должность претендовали Игорь Борисов, Зульфия Калимуллина, Сергей Нестеров, Рушан Сафин и Рамиль Шарифуллин.