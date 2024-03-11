День в истории 11 марта: объявление пандемии COVID-19, пожар в «Адмирале», авария на Фукусиме-1
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 марта 2024 года
11 марта начинается Масленичная неделя, которая завершится 17 марта. Также сегодня отмечаются День работника органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств в России. Четыре года назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире, девять лет назад в Казани произошел пожар в торговом центре «Адмирал», 13 лет назад в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла авария на атомной электростанции (АЭС) Фукусима-1. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание экспертного клуба «Волга» на тему «Россия накануне выборов президента. Образ будущего».
Кто родился: Юрий Камалтынов и Алмаз Ахметшин
- 1903 — татарский писатель Ахмет Файзи (скончался 11 августа 1958 года). Среди известных произведений поэма «Флейты» (1933) — о духовных исканиях интеллигенции, баллады «Пустыня и человек» (1936) — о нравственной стойкости советского человека, «Почему молчит черный камень» (1940).
- 1957 — заместитель председателя Государственного совета Татарстана Юрий Камалтынов.
- 1967 — бывший глава Нурлатского района Татарстана, первый заместитель председателя правительства Смоленской области Алмаз Ахметшин.
Кто скончался: организатор первой в России переписи населения и основатель LEGO
- 1914 — ученый-географ и ботаник Петр Семенов-Тян-Шанский (родился 14 января 1827 года). Является организатором первой в России переписи населения в 1897 году.
- 1958 — датский предприниматель и изобретатель, основатель компании LEGO Оле Кирк Кристиансен (родился 7 апреля 1981 года).
- 2006 — президент Сербии в 1989—1997 годах, президент Союзной Республики Югославия в 1997—2000 годах Слободан Милошевич (родился 20 августа 1941 года).
Праздники: День работников органов наркоконтроля и ЧОП
- Масленица. Это древний славянский праздник с многочисленными обычаями, который отмечается в течение недели перед Великим постом. В этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта.
- День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Эта памятная дата появилась по указу губернатора Свердловской области в 2012 году.
- День работника органов наркоконтроля. Установлен указом президента России от 16 февраля 2008 года. Дата праздника связана с тем, что 11 марта 2003 года было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков.
- День сотрудников частных охранных агентств в России. Отмечается в честь принятия 11 марта 1992 года закона «О частной детективной и охранной деятельности».
События в истории
- 1853 — «по неосторожности ламповщиков» загорелся Большой театр в Москве.
- 1892 — Министерством путей сообщения был утвержден проект первой московской канализации.
- 1903 — Николай II подписал манифест «О неприкосновенности общинного землевладения». Этот документ стал первым высшим законом, в котором была признана неприкосновенность общинных земельных владений на территории Российской империи.
- 1918 — правительство СССР начало переезд из Петрограда в Москву.
- 1941 — Конгресс США принял «Закон о ленд-лизе». Речь о передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов союзникам.
- 1985 — на внеочередном пленуме ЦК Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС. Он стал последним человеком на этом посту.
- 1990 — Литва первой из прибалтийских республик запустила процесс выхода из состава СССР.
- 2004 — в Мадриде за три дня до выборов в парламент произошла серия терактов, в результате которых погиб 191 человек и более 2 000 были ранены.
- 2011 — в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла авария на атомной электростанции (АЭС) Фукусима-1. Речь о расплавлении активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках. В результате погибли почти 16 тысяч человек. Несколько тысяч значатся пропавшими без вести.
- 2015 — в Казани произошел пожар в торговом центре «Адмирал». В результате погибли 19 человек. Здание «Адмирала» выгорело практически полностью. Материальный ущерб физлицам составил более 1,5 млрд рублей, юрлицам — 2,9 млн рублей. Потерпевшими были предъявлены требования о возмещении морального вреда на 11,3 млрд рублей. Кировский районный суд Казани в мае 2019 года назначил 12 обвиняемым в пожаре в ТЦ «Адмирал» сроки от 4,5 до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. 11 февраля этого года в Самаре Шестой кассационный суд смягчил приговор некоторым осужденным.
- 2018 — лидеру Китая официально разрешили руководить страной пожизненно. Главой КНР с 2013 года является Си Цзиньпин.
- 2020 — Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- 2022 — Минобороны России сообщило об освобождении Волновахи.
- 2022 — власти США запретили поставку долларовых банкнот в Россию.
- 2023 — в США закрылся крупнейший со времен кризиса 2008 года банк Silicon Valley.
Справка
Пандемия — сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира В список известных пандемий входят грипп, чума, малярия, холера, туберкулез, ВИЧ и т. д.
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