РБК: экс-совладельца «Ленты» и «Рив Гош» задержали по делу о мошенничестве

Дмитрий Костыгин отправлен под домашний арест до 6 декабря

Дмитрия Костыгина отправили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом говорится в карточке дела.

Бывший совладелец сети гипермаркетов «Лента» и сети «Рив Гош» Дмитрий Костыгин отправлен под домашний арест на 1 месяц и 28 суток — до 6 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования уголовного дела. Костыгину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).



8 октября суд рассмотрел ходатайство об избрании Костыгину меры пресечения в виде заключения под стражу, но отказал в его удовлетворении, следует из карточки дела.

Ранее Костыгин фигурировал в уголовном деле, касавшемся хищения средств у банков, связанных с обанкротившимся онлайн-ретейлером «Юлмарт».

Галия Гарифуллина