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Власти США запретили поставку долларовых банкнот в Россию

20:16, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Власти США запретили поставку долларовых банкнот в Россию
Фото: pixabay.com

В Россию перестанут поставлять долларовые банкноты. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

В частности, документом устанавливается запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США или американскими физическими лицами долларовых банкнот российскому руководству или любому лицу, находящемуся на территории РФ, передает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

Также сегодня стало известно, что в США намерены запретить импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Данная мера лишит Россию доходов от экспорта на общую сумму свыше $1 млрд.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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