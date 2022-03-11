Власти США запретили поставку долларовых банкнот в Россию
В Россию перестанут поставлять долларовые банкноты. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.
В частности, документом устанавливается запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США или американскими физическими лицами долларовых банкнот российскому руководству или любому лицу, находящемуся на территории РФ, передает «Интерфакс».
Также сегодня стало известно, что в США намерены запретить импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Данная мера лишит Россию доходов от экспорта на общую сумму свыше $1 млрд.
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