Масуд Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+1» с участием Ирана

По его словам, новый формат может стать гибким и эффективным механизмом для диалога и сотрудничества

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил расширить взаимодействие с Содружеством независимых государств. Он выступил с инициативой о создании формата «СНГ+1» с участием Тегерана.

По его словам, новый формат может стать гибким и эффективным механизмом для диалога и сотрудничества, передает агентство Fars.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Пезешкиан подчеркнул, что Иран хочет «связи, а не фрагментации, сотрудничества вместо разрушительной конкуренции, взаимозависимости вместо односторонней зависимости, и безопасности, основанной на доверии и общих интересах, вместо безопасности, основанной на угрозах».

На этом мероприятии глава Иран побывал впервые в истории организации в качестве специального гостя.

Напомним, товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе. По его словам, за первую половину 2026 года объем взаимной торговли увеличился еще на 12%.

Галия Гарифуллина