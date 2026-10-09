Россиян предупредили о мошенниках, выманивающих деньги под предлогом инвестиций в криптовалюту
Злоумышленники размещают в интернете рекламу об «альтернативном» источнике дохода
Мошенничество под предлогом инвестирования денег в «выгодные» финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан, предупредили в УБК МВД.
— Злоумышленники размещают в интернете рекламу об «альтернативном» источнике дохода и предлагают внести денежные средства в «криптовалюту», «акции» крупных предприятий или приобрести на бирже «ценные ресурсы» страны. На самом деле отправленные по указанным реквизитам деньги поступают на счета преступников, — говорится в публикации на платформе «Макс».
За выгодными предложениями о рекордном заработке могут скрываться мошенники, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, перед стартом отопительного сезона мошенники стали активно использовать тему ЖКХ для обмана. Аферисты звонят якобы от имени управляющих компаний, говорят о проверках оборудования, начислениях и качестве услуг и давят на срочность.
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