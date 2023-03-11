В США закрылся крупнейший со времен кризиса 2008 года банк Silicon Valley

Калифорнийский Silicon Valley Bank обанкротился и стал крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Об этом говорится в сообщении Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).

— Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим, — сказано в публикации.

Стоит отметить, что банк занимал 16-е место по величине активов в США, а также был одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.

Фото: flickr.com

8 марта кредитная организация объявила о продаже всех ценных бумаг и после уплаты налогов получила убыток в размере $1,8 млрд. Попытка привлечь капитал в $2 млрд обернулась неудачей, акции банка обрушились более чем на 60% и 10 марта торги были приостановлены. 9 марта банковский сектор США просел на 6,5%, а 10-го — на 3,5%. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.

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Максим Кокунин