Спасибо за сезон: «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

Казанцы проиграли в серии со счетом 4–1

Фото: Исаков Олег

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Подопечным Зинэтулы Билялетдинова не удалось сдержать натиск гостей из Екатеринбурга и перевести серию на Урал. О том, как развивались события в матче — в репортаже «Реального времени».

Стартовое вбрасывание осталось за казанцами, и первое звено «барсов» сразу же пошло в атаку. На второй минуте у нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина была отличная возможность вырваться к воротам Евгения Аликина, но ему не удалось переиграть вратаря уральцев.



Первое удаление в матче не заставило себя долго ждать. За подножку малым штрафом наказали капитана «Ак Барса» Александра Радулова. Правда, длительно поиграть в большинстве у гостей не удалось — не прошло и минуты, как нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк также нарушил правило. К окончанию удаления Радулова «барсы» успели расположиться в зоне нападения и провести пару позиционных атак — Аликин на месте.



Половина периода осталась позади, а на табло горели нули. Игра сконцентрировалась в зоне хозяев — уральцы проверяли Билялова на прочность. Первый голевой момент «Автомобилиста» случился у ворот «Ак Барса» — шайба заметалась на пятаке и едва не прошла сквозь голкипера казанцев. Билялов зафиксировал шайбу в ловушке и не позволил сопернику отличиться. И сразу же «Барсы» побежали в атаку — Радулов убежал «на рандеву» с Аликиним, но не переиграл голкипера.

Очередное удаление у гостей — снова Кертис Волк получил две минуты на ровном месте. Отличная возможность «Ак Барса» забить уральцам «в раздевалку». Однако сами казанцы пропустили — крайне неаккуратно сыграли защитники команды и упустили на своем пятаке игрока «Автомобилиста» Алексея Бывальцева. Нападающий бросил в девятку Билялову и открыл счет в матче в меньшинстве.

«Барсы» в первом периоде сыграли в атаке почти в два раза больше «Автомобилиста» — 7:28 против 4:20.

Резкий старт «Ак Барса»



Казанцы быстро сравняли счет — на 38-й секунде второго периода Александр Радулов оказался расторопнее соперника перед воротами Аликина и огорчил голкипера «Автомобилиста». Дмитрий Юдин и Дмитрий Яшкин помогли капитану «Ак Барса» в этом моменте.



Следующие пять минут уральцы без остановки атаковали ворота Тимура Билялова. Игроки сменяли друг друга, затягивая продолжительный натиск команды. За этот отрезок подопечным Николая Заварухина удалось совершить половину от того количества бросков, сколько те нанесли за весь первый период. 16 в створ за первый период и 8 за пять минут второго.



Второе большинство гости получили к 8-й минуте периода — Дмитрий Яшкин неаккуратно сыграл клюшкой и заехал сопернику по лицу. После удаления Яшкина команды играли в этом периоде практически без средней зоны. Одно звено за другим создавало моменты у ворот оппонентов. Аналогично первому периоду, гости удалились под занавес периода и вновь остались в меньшинстве. За задержку соперника в штрафной бокс отправился Алексей Бывальцев, забросивший казанцам «в раздевалку» в первом периоде. На этом команды отправились отдыхать и готовиться к решающему раунду.

За два периода «Ак Барс» оказывался сильнее «Автомобилиста» на вбрасываниях в 64.71% случаев — 22 из 34 раз казанцы выиграли гостей «на точке».



«Мусорный» гол поставил в матче

На старте третьего периода «Автомобилисту» вновь удалось выйти вперед. Семен Кизимов попал под мышкой Тимуру Билялову и сделал счет 1:2.

«Барсы» в попытке сравнять счет приложили все усилия. Однако очередной опасный момент у ворот Аликина возник лишь на 12-й минуте третьего периода. Шайба ползла под голкипером уральцев, но до ворот так и не дошла.

Две минуты на спасение оставалось у казанцев — хозяева сняли вратаря, а затем и вовсе заставили удаляться на себе уральцев. «Барсы» упорно прессинговали ворота «Автомобилиста» в формате "6 на 4", но пробить владения Аликина им не удалось.



Финалист прошлого сезона, казанский «Ак Барс», вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, а его соперник «Автомобилист» первым вышел в 1/4 серии плей-офф и продолжит дальнейшую борьбу за главный трофей сезона.

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