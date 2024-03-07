День в истории 7 марта: запатентован телефон, родился Шамиль Тарпищев, погиб Дамир Исламов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 7 марта 2024 года
7 марта в Казани пройдет торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Два года назад курс евро на рынке Forex превысил 150 рублей, что является историческим рекордом, пять лет назад Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга, 10 лет назад в Сочи открылись XI Паралимпийские зимние игры, 148 лет назад изобретатель Александр Белл получил патент на телефон. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Кто родился: Сергей Романцов и Фарит Ханифов
- 1878 — русский художник-портретист Борис Кустодиев (скончался 26 мая 1927 года). Среди его известных работ: «Ярмарка», «Купчиха за чаем», «Автопортрет», «Портрет Федора Шаляпина» и т. д.
- 1941 — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Миронов (скончался 16 августа 1987 года). Наиболее популярные фильмы — «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Двенадцать стульев» и т. д.
- 1948 — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. В честь него в Казани названа Академия тенниса.
- 1969 — генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов.
- 1961 — министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
Кто скончался: дочь Пушкина и режиссер «Заводного апельсина»
- 1919 — старшая дочь Александра Пушкина Мария Гартунг (родилась 31 мая 1832 года). Стала прообразом Анны Карениной в одноименном романе Льва Толстого.
- 1999 — американский режиссер Стэнли Кубрик (родился 26 июля 1928 года). Один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX века. Самые известные работы — «Заводной апельсин», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка» и др.
- 2014 — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов (родился 31 декабря 1930 года). Известен благодаря роли красноармейца Сухова в фильме «Белое солнце пустыни».
- 2022 — российский военнослужащий, старший лейтенант, Герой Российской Федерации посмертно Дамир Исламов (родился в Татарстане 13 октября 1996 года). Погиб 7 марта в ходе спецоперации на Украине. Экипаж танка под руководством Исламова начал бой с пятью танками противника и разрушил четыре из них. Все члены экипажа погибли. Дамир Исламов, проявивший мужество и отвагу в бою, был награжден посмертно званием Героя России. В 2022-м ему на территории танкового училища поставили памятник.
Праздники: День рождения телефона
- День рождения телефона. 7 марта 1876 года изобретатель Александр Белл получил патент на устройство для передачи речи по проводам — так появился телефон. Он представлял собой трубку, в которой одновременно были и передатчик, и приемник.
События в истории: открытие Южного полюса, создание СИБУРа
- 321 — римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха.
- 1899 — под Казанью заложили здания Астрономической обсерватории КФУ имени Энгельгардта. В прошлом году ее внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- 1912 — норвежский полярный исследователь Рауль Амундсен заявил об открытии Южного полюса.
- 1930 — Президиум ТЦИКа принял решение ликвидировать Духосошественскую церковь. В 1959 году второй этаж храма занял кукольный театр (на первом этаже находились жилые помещения). В 1970-х жильцов расселили и театр занял и первый этаж здания на улице Луковского. В марте 2012 года здание, которое занимал кукольный театр «Экият», решили вернуть Русской православной церкви.
- 1960 — приказом Главкома ВВС ВС СССР утвержден первый отряд космонавтов. Среди них были Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко и другие.
- 1967 — в СССР перевели рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Согласно этому решению была введена пятидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.
- 1995 — постановлением правительства Российской Федерации создано ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания». Ныне компания называется ПАО «СИБУР Холдинг».
- 1996 — постановлением Кабинета министров Татарстана Архивное управление преобразовали в Главное архивное управление при Кабмине, а Центральный государственный архив — в Национальный архив РТ.
- 2014 — в Сочи открылись XI Паралимпийские зимние игры.
- 2017 — в Татарстане запустили первый в России региональный спортивный портал по адресу https://sport.tatarstan.ru/. Стоит заметить, что на данный момент он не функционирует.
- 2017 — президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Минниханова орденом Александра Невского. Он присужден «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета РФ».
- 2019 — Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга. Он достиг $156 млрд, или 738% экспорта.
- 2020 — Владимир Путин поручил реформировать в России институт гражданства и миграционные режимы.
- 2022 — на рынке Forex курс евро превысил 150 рублей, что является историческим рекордом.
- 2022 — правительство России утвердило перечень недружественных России иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В список вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
- 2023 — президент России поручил освободить туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма, от уплаты НДС. Мера предусмотрена на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым