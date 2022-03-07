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На рынке Forex курс евро превысил 150 рублей — это новый рекорд

14:57, 07.03.2022
На рынке Forex курс евро превысил 150 рублей — это новый рекорд
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Курс евро вновь достиг исторического максимума. По данным торгов на рынке Forex, курс евро составил 150,08 рубля.

Максимальное значение составило 150,58 рубля. Так, курс евро ускорил рост на более 32%. Также курс доллара поднялся на 13,93% и составил 138,75 рубля, передает ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова

Ранее курс доллара на рынке Forex достиг 137,85 рубля, евро — 147,51 рубля.

Сегодня исторический рекорд побила и цена газа в Европе. Сначала она поднялась до $3 000 за тысячу кубометров, а затем — до $3 600. Исторический максимум обновила и стоимость алюминия, которая достигла отметки в $4 000 за тонну.

Диана Жиленкова
Экономика

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