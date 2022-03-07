На рынке Forex курс евро превысил 150 рублей — это новый рекорд

Курс евро вновь достиг исторического максимума. По данным торгов на рынке Forex, курс евро составил 150,08 рубля.

Максимальное значение составило 150,58 рубля. Так, курс евро ускорил рост на более 32%. Также курс доллара поднялся на 13,93% и составил 138,75 рубля, передает ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова

Ранее курс доллара на рынке Forex достиг 137,85 рубля, евро — 147,51 рубля.

Сегодня исторический рекорд побила и цена газа в Европе. Сначала она поднялась до $3 000 за тысячу кубометров, а затем — до $3 600. Исторический максимум обновила и стоимость алюминия, которая достигла отметки в $4 000 за тонну.

Диана Жиленкова