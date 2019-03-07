Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга
Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга. Он достиг $156 млрд или 738% экспорта, говорится в исследовании Института международных финансов.
Официально Центробанк Венесуэлы не публикует подобных данных с 2013 года, когда Николас Мадуро стал президентом страны, передает РБК.
Ранее Минфин РФ допустил проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд.
В ноябре 2017 года Москва и Каракас подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности Венесуэлы перед Россией в размере $3,15 млрд по государственному кредиту.
Платежи по задолженности будут осуществляться в течение 10 лет, а их объем в первые 6 лет будет минимальным.ЭкономикаБюджет
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