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Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга

19:46, 07.03.2019 1
Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга
Фото: pixabay.com

Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга. Он достиг $156 млрд или 738% экспорта, говорится в исследовании Института международных финансов.

Официально Центробанк Венесуэлы не публикует подобных данных с 2013 года, когда Николас Мадуро стал президентом страны, передает РБК.

Ранее Минфин РФ допустил проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд.

В ноябре 2017 года Москва и Каракас подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности Венесуэлы перед Россией в размере $3,15 млрд по государственному кредиту.

Платежи по задолженности будут осуществляться в течение 10 лет, а их объем в первые 6 лет будет минимальным.

ЭкономикаБюджет
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    А вы госдолг США видели?
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