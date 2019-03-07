Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга

Венесуэла установила новый мировой рекорд по объему внешнего долга. Он достиг $156 млрд или 738% экспорта, говорится в исследовании Института международных финансов.



Официально Центробанк Венесуэлы не публикует подобных данных с 2013 года, когда Николас Мадуро стал президентом страны, передает РБК.

Ранее Минфин РФ допустил проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд.

В ноябре 2017 года Москва и Каракас подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности Венесуэлы перед Россией в размере $3,15 млрд по государственному кредиту.

Платежи по задолженности будут осуществляться в течение 10 лет, а их объем в первые 6 лет будет минимальным.