День в истории 6 марта: 125 лет аспирину, родился Мансур Музафаров, представление нового главы МВД Татарстана
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 марта 2024 года
6 марта представят нового главу МВД, а также пройдет четвертый матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» (счет в серии — 0:3) и состоится церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Сегодня отмечается Международный день зубного врача. Два года назад международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою работу в России, пять лет назад президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи, 125 лет назад немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Представление в закрытом формате вновь назначенного министра внутренних дел по Татарстану Дамира Сатретдинова. Планируется участие главы МВД РФ Владимира Колокольцева (по видеосвязи) и раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи — 2024 в Сочи. Участвует Рустам Минниханов.
- Континентальная хоккейная лига, плей-офф — четвертый матч «Ак Барса» и «Автомобилиста». На данный момент казанский клуб проигрывает в серии до четырех матчей со счетом 3:0.
Кто родился: Мансур Музафаров и Валентина Терешкова
- 1902 — татарский композитор, педагог, народный артист ТАССР Мансур Музафаров (скончался 20 ноября 1966 года). Один из основоположников татарской профессиональной музыки.
- 1934 — советский и российский писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий (скончался 6 ноября 2020 года).
- 1937 — советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. С 2011 года — депутат Государственной думы России.
- 1963 — заместитель руководителя администрации раиса РТ — руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов.
- 1988 — хореограф, танцор и актер Нурбек Батулла.
Кто скончался: Луиза Мэй Олкотт и Готлиб Даймлер
- 1888 — американская писательница Луиза Мэй Олкотт (родилась 29 ноября 1832 года). Прославилась романом «Маленькие женщины». Первая в истории женщина, зарегистрировавшаяся для участия в политических выборах.
- 1900 — немецкий инженер, конструктор и промышленник Готлиб Даймлер (родился 17 марта 1834 года). Совместно с Вильгельмом Майбахом Даймлер разработал один из первых автомобилей и несколько типов бензиновых двигателей внутреннего сгорания.
- 2013 — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Андрей Панин.
- 2020 — канадский хоккеист Анри Ришар (родился 29 февраля 1936 года). Рекордсмен по победам в Кубке Стэнли — их у него 11.
Праздники: День дантиста
- Международный день зубного врача, или День дантиста. Дата праздника связана с тем, что 6 марта 1790 года личный зубной врач первого американского президента Джорджа Вашингтона Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор.
- Национальный день замороженных пищевых продуктов в США. 6 марта 1930 года в американском Спрингфилде начали продавать первую замороженную пищу.
События в истории: основан «Реал Мадрид», давка в Казанском соборе, первый визит генерального директора ЮНЕСКО в Казань
- 1834 — город Йорк в Канаде переименован в Торонто.
- 1869 — Дмитрий Менделеев представил Русскому химическому обществу периодическую систему химических элементов.
- 1899 — немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин. Считается днем рождения этого лекарственного средства.
- 1902 — основан испанский футбольный клуб «Реал Мадрид». В 1920 году ему присвоили титул «Королевский». Является одним из самых титулованных в мире — на его счету 35 титулов Ла Лиги (рекорд), 20 Кубков Короля, 12 Суперкубков Испании и 14 кубков Лиги чемпионов. По итогам сезона‑2022/23 «Реал» стал самым высокодоходным клубом мира — он получил €831 млн ($907,78 млн).
- 1913 — вышел первый номер журнала «Магариф» («Просвещение») под названием «Мәктәп» («Школа»). Он выпускается и сейчас.
- 1913 — в Казанском соборе в Санкт-Петербурге во время празднования 300-летия Дома Романовых произошла давка, погибли 34 человека.
- 1970 — в Англии вышел последний сингл The Beatles «Let It Be».
- 1986 — советская межпланетная станция «Вега-1» осуществила программу исследований кометы Галлея. В ходе экспедиции впервые за всю историю изучения космоса были получены изображения ядра кометы.
- 1990 — Съезд народных депутатов СССР признал существование всех форм собственности.
- 1998 — правительство России распорядилось открыть аэропорт Бегишево в Тукаевском районе для международных полетов.
- 2005 — начал работу телеканал «Домашний».
- 2017 — в Казани побит температурный рекорд. По данным МС Казань, опорная максимальная температура воздуха 6 марта 2017 года составила +5,1 градуса по Цельсию. Предыдущий абсолютный максимум отмечался в 1918 году и составлял +4 градуса по Цельсию.
- 2018 — при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился самолет Ан-26 российских ВВС. В результате погибли 39 человек.
- 2019 — в Казань впервые прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. В аэропорту ее встретил Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи*. Она будет оказываться медицинскими работниками в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара.
- 2020 — в спецвыпуске Сборника документов и правовых актов опубликован новый Генплан Казани, который в тот же день вступил в силу. Согласно ему, к 2035 году в Казани запланировано увеличение площади озелененных общественных пространств на 40%. Генплан предусматривает строительство новых набережных, 600 скверов и мини-скверов, сети пешеходных бульваров. Что касается дорожной сети, то будут построены 356 км улиц и дорог и 57 развязок — это в 2,3 раза больше, чем существует сейчас.
- 2022 — международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою работу в России. Карты обеих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно — до истечения срока их действия. Однако по этим картам нельзя оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать такие карты за рубежом.
- 2022 — Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения не подтверждается.
- 2023 — Генпрокуратура Турции попросила суд приговорить исполнительницу теракта в Стамбуле к тюремному сроку до трех тысяч лет. По версии обвинения, теракт совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Ее хотят приговорить к семикратному пожизненному заключению. В результате взрыва 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление.
Справка
* Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.
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